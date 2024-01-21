رامي صبري كليب أغنية "بين الحيطان".. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان رامي صبري، منذ قليل فيديو كليب أغنية "بين الحيطان"،عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها على يوتيوب.





تفاصيل أغنية بين الحيطان

أغنية "بين الحيطان" هي من كلمات الشاعر عمرو المصري ومن ألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر،والكليب من إخراج فادي حداد.





حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها حيث وتخطت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب "الـ 2 مليون مشاهده.





رامي صبري يروج لكليب “بين الحيطان”





وشارك رامي صبري البوستر الدعائي لكليب بين الحيطان عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه قائلًا: “فيديو كليب بين الحيطان بكره الساعه ٦ على يوتيوب”.





كلمات أغنية "بين الحيطان" لـ رامي صبري

وبعدين يا سنيني

أنا البعد آذيني

فراقه طلَّع عيني اتهديت

بشوف بعده مآسي

لا نسيت ولا هكون ناسي

موجود في قلبي وراسي حنيت

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

ده كان بيننا ليالي وايام سابهالي

وعايش على حالي وموجوع

ده لو يرجع ثانيه ارتاح واعيش الدنيا

بعديه مفيش عيشه تانيه وممنوع

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش





رامي صبري يتصدر الترند

تصدر رامي صبري الترند بعدما قدم أغنيتي "بين الحيطان" و“بحكي عليكي" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، بالإضافةإلى عدة منصات رقمية أخرى. تمإطلاق هذه الأغنية كجزء من ألبومه.





"بين الحيطان" احتلت قائمة ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على يوتيوب، حيث حصدت أكثر من ٢ مليون مشاهدة حتى الآن.

أغنية "بحكي عليكي" كلمات أحمد علي موسي، ألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل، مما يعزز تميزها وتأثيرها في الساحة الفنية.

وتقارب الأغنية تحقيق الـ٧٠٠ الف مشاهدة خلال الـ٩ أيام الماضية على يوتيوب.