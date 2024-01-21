خاص..أحمد شاهين: كنا مكسوفين نشارك مسلسل صوت وصورة على السوشيال ميديا بسبب فلسطين

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان أحمد شاهين عن كواليس التعاون مع حنان مطاوع في مسلسل صوت وصورة، التي تم عرضه على قناة Dmc، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وفي تصريح خاص ل " دوت الخليج الفني " قال شاهين:"حنان مطاوع تعطي طاقة جميلة، وأحببنا بعض فأصبحنا إنسانيًا جيدين، وهذا ظهر علينا في العمل، وكنا نجلس نعمل على مشاهدنا ونرى هل ممكن أن نزيد شئ عليها أم لا، بعد الرجوع للمخرج".

IMG-20231213-WA0053 IMG-20231213-WA0057

واستكمل شاهين حديثه قائلًا:" وكنا راضيين ولم نتوقع النجاح، لأن المسلسل عند بداية عرضه، كان أول أسبوع ضرب في فلسطين، فكان القلق والحزن مسيطر علينا، لأننا نعرض في هذا الوقت، وفي حالة كسوف أن نرفع بوست أو نعمل شير لشئ، فكل هذا جعلنا متوترين، ولكن للذي نخاف منه لا يتأتي أجمل منه، الحمد لله كان من أحلى المسلسلات الموجودة الفترة التي مضت.

أحداث مسلسل صوت وصورة



المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـحنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفيعبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

أبطال “صوت وصورة”

مسلسل “صوت وصورة” بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.