بالأبيض.. ريم مصطفى تتألق بإطلالة مميزة في حفل joy awards

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة ريم مصطفى خلال حضورها حفل توزيع جوائز joy awards 2024، وأقيم الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

إطلالة ريم مصطفى

وظهرت ريم مصطفى مرتدية فستان باللون الأبيض طويل مكشوف الكتف من تصميم اللبناني فؤاد سركيس مع تسريحة شعر مميزة وماكياج جذاب.

تفاصيل حفل توزيع جوائز JOY

تعد joy awards أضخم احتفالية بالشرق الأوسط لتكريم صناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاثة عشر جائزة، يتم بث حفل جوائز Joy Awards الرياض على قناة MBC 1، وقناة MBC العراق، وMBC مصر، ووناسة، وكذلك يمكن مشاهدة الحفل على منصة شاهد الرقمية ولكن باشتراك شهري وكذلك دون أي فواصل، وروجت قناة MBC1 لحفل Joy Awards من خلال نشر إعلان قصير على موقع التدوين المصغر على MBC1 وكذلك شاهد”.

أحدث أعمال ريم مصطفى

من ناحية أخرى، تنتظر ريم مصطفى في العام الجديد طرح فيلم "أهل الكهف" الذى انتهت من تصويره قبل عدة أشهر، حيث تشارك في بطولته إلى جانب خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، مصطفى فهمى، بسنت شوقى، عبد الرحمن أبو زهرة، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

اخر اعمال ريم مصطفى

والجدير بالذكر ان ريم مصطفى قد قدمت في شهر رمضان الماضى مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وشارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، وتضم قائمة الأبطال كلًا حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، هدى الاتربى وآخرين.