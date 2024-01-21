بعد تكريمه بحفل توزيع جوائز JOY.. إلهام شاهين توجه رسالة للزعيم عادل إمام

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الفنانة إلهام شاهين الزعيم عادل إمام على جائزة جوي أورد، ووجهت له رسالة من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، نشرت صورة تجمعها بأبنائه رامي ومحمد إمام وعلقت،قائلة: “مبروك جائزة زعيم الفن العربي لنجم نجوم مصر والوطن العربي الفنان الكبير عادل إمام.. بنحبك من كل قلبنا.. شرفت الفن المصري في كل مكان بالعالم”.

تكريم الزعيم عادل إمام

ومن جانبه، حرص المستشار تركي ال الشيخ على تكريم اسم الفنان الكبير عادل إمام خلال حفل joy awards والذي أقيم في العاصمة الرياض، وتسلم التكريم نجليه رامي ومحمد إمام في اليوم الذي تم فيه اعلان نبأ اعتزاله، وسط احتفاء وحفاوة ضيوف وحضور الحفل.

الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

وطمأن المخرج رامي إمام الجمهور على الحالة الصحية لوالده الزعيم عادل إمام بعد الشائعات التى تداولت خلال الفترة الأخيرة، وقال على هامش حضوره حفل توزيع جوائز Joy Awards، إحنا بيتقالنا السؤال ده كتير جدًا، وهو الحمد لله بخير، وقرر يتفرغ للحياة الأسرية معانا ومع الأحفاد، هو مع أحفاده طول الوقت.

تفاصيل حفل توزيع جوائز JOY

تعد joy awards أضخم احتفالية بالشرق الأوسط لتكريم صناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاثة عشر جائزة، يتم بث حفل جوائز Joy Awards الرياض على قناة MBC 1، وقناة MBC العراق، وMBC مصر، ووناسة، وكذلك يمكن مشاهدة الحفل على منصة شاهد الرقمية ولكن باشتراك شهري وكذلك دون أي فواصل، وروجت قناة MBC1 لحفل Joy Awards من خلال نشر إعلان قصير على موقع التدوين المصغر على MBC1 وكذلك شاهد”.

جوائز Joy Awards

ويشمل الحفل 13 جائزة هي: أفضل ممثل وممثلة ووجه جديد عن فئة المسلسلات، جائزة المسلسل المفضل، جائزة الممثل المفضل والممثلة المفضلة، الفيلم المفضل، الوجه الجديد عن فئة السينما، جائزة الفنان المفضل، الفنانة المفضلة، الأغنية المفضلة، جائزة الرياضي والرياضية المفضلة، جائزة المؤثر المفضل والمؤثرة المفضلة، وجائزة الأكثر مشاهدة، إضافة إلى الجوائز التكريمية، وتشمل: جائزة صنّاع الترفيه الفخرية، جائزة الإنجاز مدى الحياة.