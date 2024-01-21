في يوم ميلاد نبيلة عبيد.. سبب خلافها مع نادية الجندي

القاهرة - محمد ابراهيم - حل علينا اليوم ميلاد نجمة مصر الأولى الفنانة نبيلة عبيد والتي ولدت في مثل هذا اليوم 21 يناير عام 1945.

نبذة عن نبيلة عبيد

نبيلة محمد أحمد عبيد هي فنانة مصرية، قامت بتقديم عددًا كبير من الأعمال في السينما المصرية، وحققت أفلامها إيرادات كبيرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

خلاف نبيلة عبيد مع نادية الجندي

كانت نبيلة عبيد قد تحدثت فب لقاء تليفزيوني سابق لها عن سر خلافها القديم مع الفنانة نادية الجندي، مؤكدة أنه حدث نتيجة وقيعة، وبادرت للصلح معها وذهب لعزاء والدتها.

وقالت نبيلة عبيد: في ذلك الوقت كانت نادية الجندي عندها فيلم نازل معرفش حصل فيه إيه، وأنا سمعت لأول مرة عن الخلاف من صحفية أثناء عملها موضوع عني لمجلة المصور، وتلك كانت أول مرة أسمع منها عن خلاف مع نادية الجندي بسبب فيلم، وفضلت أبحث لحد ما عرفت إن فيه وقيعة وناس بتقول لها حاجات عني.

و أكدت: أنا من بادرت لحل الخلاف، عندما توفيت والدتها، طلبت من الموسيقار جمال سلامة يستأذنها عشان أزورها معاه وأعزيها، لأنه كان صديقها وساكن في نفس عمارتها.

أعمال نبيلة عبيد الفنية



-بدأت نبيلة عبيد مسيرتها الفنية في عام 1961 بفيلم «ما فيش تفاهم»، ثم بعد ذلك تلاها مشاركتها في أعمال أخرى مثل «رابعة العدوية» و«زوجة من باريس» و«خطيب ماما» و«المماليك» وغيرهم من الأعمال.

- وشاركت في فيلم «كنوز» في عام 1966، ومسلسل «العبقري» ومسرحية «الطرطور».

- لم تقتصر مسيرتها الفنية على السينما، بل شملت أيضًا التلفزيون والمسرح، وأدت أدوارًا متنوعة ونالت إعجاب الجماهير.

-تألقت نبيلة عبيد في أعمال كثيرة مثل «واحد في المليون»، و«هاربات من الحب»، و«رحلة شهر عسل»، و«لست مستهترة»، و«حياة خطرة»، و«آدم والنساء».

-شاركت نبيلة عبيد في أكثر من 70 عملا فنيا، وكان آخر أعمالها التليفزيونية هو مشاركتها في مسلسل «سكر زيادة» عام 2020.

-حصلت نبيلة على العديد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية، منها جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «لا يزال التحقق مستمرًا».