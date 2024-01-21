أحمد مالك سفير عربي في الشرق الأوسط لأزياء Dior

القاهرة - محمد ابراهيم - اختارت دار Dior، أحمد مالك، كأول سفير عربي لأزيائها وعطورها في الشرق الأوسط، حيث ظهر ببدلة رمادي من الكوليكشن الجديدة لـ Dior Winter 2024، خلال الفاشون شو لمصمم بيت أزياء ديور، كيم جونز.

اختيار أحمد مالك سفيرا لـ Dior

وأقيم الفاشون شو الذي حضره أحمد مالك في باريس، كما تواجد بجانبه عدد من النجوم العالميين، مثل أرنود فالو، والمغني الإنجليزي سامفا.

أحدث أعمال أحمد مالك

ومن ناحية اخري، انضم أحمد مالك لأبطال مسلسل شغل فنادق بطولة عمرو يوسف وروبي وإخراج محمد سامى رمضان 2024، ولكن العمل توقفت التحضيرات الخاصة به، يستعد ايضا لتصوير مشاهد بأحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "كولونيا"، الذي يقوم ببطولته، بجانب الفنان الفلسطيني كامل الباشا، وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي اجتماعي، في يوم واحد فقط، وهناك حدث واحد يجمع أبطال العمل، شخصية أحمد مالك ووالده وشقيقه عابد عناني، خلال هذا اليوم، ونتيجة لهذا الحدث، يضطر أبطال الفيلم لمواجهة بعضهم، بأشياء لم يكشفوا بها من قبل، العمل من إخراج محمد صيام، ويضم العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد مالك، عابد عناني، دنيا ماهر، الفنان الفلسطيني كامل الباشا، وآخرين، والعمل من إخراج محمد صيام، وإنتاج محمد حفظي.

أخر أعمال أحمد مالك

والجدير بالذكر ان أحمد مالك، قد عرض له موخرا فيلم The Swimmers، وشارك في بطولته كندة علوش، رشا المهدي، منال ونتالي عيسى، علي سليمان، بالإضافة إلى الألماني ماتياس شوايغوفار، وعدد آخر من الفنانين، ودارت أحداثه حول أختين شابتين، انطلقتا في رحلة هروب من الحرب في سوريا، بالسباحة عبر أمواج البحر الأبيض المتوسط، حتى وصلتا إلى المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو، حيث تستغلان مهاراتهما في السباحة، ايضا مسلسل تحقيق، بطولة هدى المفتي، خالد أنور، تارا عماد، زينب غريب، مي الغيطي، أميرة أديب، علي قاسم، فاطمة ناصر، بالإضافة إلى طارق عبدالعزيز، كمال أبو رية، ومحمد الصاوي، والعديد من ضيوف الشرف، أبرزهم كريم فهمي، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإنتاج تامر مرتضى، وشهد أولى التجارب الإخراجية لـ محمد فتحي.

