“باقي ٤ أيام”.. إليسا تروج لفيلمها الوثائقي “it’s Ok-Elissa”

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت النجمة اللبنانية إليسا، لعرض فيلمها الوثائقي، “it’s ok”، والذي من المقرر طرحه على منصة نيتفليكس يوم 25 من يناير الجاري،عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت إليسا البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابها في إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: “باقي 4 أيام على it’s ok ولا يمكنني الانتظارلمشاركته معك! أضفه إلى قائمة مشاهدة نيتفليكس إذا لم تكن قد قمت بإضافته بعد باقي ٤ ايام فقط لطرح “It’s Ok.- Elissa”





إليسا تطرح البرومو الرسمي لفيلم “it’s ok”





طرحت الفنانة إليسا مؤخرًا البرومو الرسمي للفيلم الوثائقي الذي يكشف عن حياتها الفنية والشخصية تحت عنوان “it's ok”، يعرض علىشبكة نتفليكس، والمقرر أن يعرض يوم 25 يناير الجاري.





وظهرت “إليسا” تبكي خلال سرد مشوارها مع مرض سرطان الثدي، وتعرضها للتنمر خلال مسيراتها الفنية ومنذ بدايتها، وعن علاقة حبسامة تسببت في إصابتها بمرض السرطان من شدة القهر الذي تسبب فيه هذا الشخص، ويحمل البرومو الكثير من الدموع لإليسا كلماتحدثت عن خيبة من الخيبات التي تعرضت لها أو تذكر كم التنمر الذي شهدته على شكلها وملابسها وطريقة كلامها.





آخر أعمال إليسا





يذكر أن آخر أعمال إليسا هو طرحها أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "العقد"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتطبيقات ومنصات الموسيقى المختلفة.

تفاصيل أغنية العقد

والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوى.

كلمات أغنية العقد





بالعقد دة عقدتني

والسلسلة دي حبل وانت خانقني بيه

بص الخاتم فيه ايه اسمك مكتوب عليه

دة لوحده ذكرى ليوم ماكانليش حظ فيه

خد اللي ليك ونفضها

وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها

مش بإنت جايبلي ايه

لا بإنت اديتلي ايه

واي واحدة اسألها دة اكيد ردها

الحب دلع وونس واني الاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت ابقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت ايه





الحب دلع وونس واني الاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت ابقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت ايه

انا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

خسارة فيك خسارة فيك





وصلتني لمرحلة مابقيتش قادرة خلاص

ومش متحملة

بستحلى عذابي فيك

ولا ذرة رحمة ليك

ودة شئ طبيعي لواحدة عاشت مهملة

لو جبت لي شنط دهب

ماتكفنيش عمري اللي اتسرق

قصدي اتنهب

اللي احنا وصلنا ليه انت اتسببت فيه

والقلب التلج البارد بيطفي اللهب

الحب دلع وونس واني الاقيك





طلباتي كانت بسيطة عملت ايه

انا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

الحب دلع وونس واني الاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت ابقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت ايه

انا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

خسارة فيك



