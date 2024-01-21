بعد اعتزاله.. أبرز إفيهات عادل إمام

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع الزعيم عادل إمام بعد قول "أنا الزعيم الأباصيري"، في "مدرسة المشاغبين "، أن يقف بكل سلاسة على المسرح ويسرق ضحكات الجمهور بكل سهولة، فهو الزعيم الذي تربي على قلشاته وخفة دمه أجيال، وظلت كل تلك الإفيهات والقلشات عالقة في ذهن عدد كبير من الأجيال حتى وصل الأمر لاستخدامها "كوميك" على صور له بمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وبعد قرار إعتزاله، يرصد دوت الخليج الفني أبرز تلك الإيفيهات

بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف



كانت مسرحية "مدرسة المشاغبين" محطة فارقة في حياة الزعيم عادل إمام في بداية مشواره الفني، حيث اشتهر بعدد ايفيهات بها ظلت تتردد لفترات من أهمها "بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أأقف"، "أنا الزعيم الأباصيري، في إسكندرية مفيش غيري"، "كل واحد يخلي باله من لغاليغه" وغيرها.

بلد شهادات بصحيح



نجح النجم الصغير الذي يبدأ مشواره الفني أن يخطف ضحكات الجمهور بسهولة أمام الأستاذ فؤاد المهندس بمسرحية "أنا وهو وهى" عندما قال الإفيه الشهير "بلد شهادات بصحيح ".

شربت حشيش يا سعاد

في فيلم "كراكون في الشارع"، كانت أشهر إفيهات عادل إمام، "أنا شربت حشيش يا سعاد"، "الله يلعن أبو الكباب اللي بيوقع الناس في بعضيها"، "رجلين أبو سريع عندنا".

لقد وقعنا في الفخ



في فيلم "مرجان أحمد مرجان"، قام عادل إمام بتجسيد دور رجل أعمال يستخدم ثروته لتحقيق مراده، ويأتي بمفهوم فكاهي حيث يلبي طلبات الجميع بعد أن يشربوا "شاي بالياسمين". وتتميز الشخصية بعبارات مميزة مثل "من فوق مأنتمة مع الأخ محمود، ومن تحت مأنتمة مع عمرو دياب" و"فعلًا عندها خلفية هايلة"، بالإضافة إلى تعبيرات أخرى مثل "الحلزونة ياما الحلزونة" و"السنونو واقف بينونو" و"لقد وقعنا في الفخ"، ولطالما قال: "يا خوانا بتقولوا إيه".



الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب".



يعد من أشهر الايفيات المرتبطة حتى الآن بالأموال، حيث قال الزعيم تلك الافيه في فيلم "عنتر شايل سيفه" والتي مازالت يتم استخدامها في الأمور التي تتعلق بالحساب، والأسعار.

هو الدين بيقول ايه ؟



في فيلم "حسن ومرقص"، قدم عادل إمام شخصية رجل مسيحي يضطر لتنكره في هيئة رجل دين مسلم بسبب الظروف،و يتجه إلى المسجد ويجذب لنفسه مريدين، وعندما يستفسر فيما يتعلق بالمسائل الدينية والدنيوية، يفترض الهروب بعبارة "هو الدين بيقول إيه".