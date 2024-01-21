نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلاد نجمة مصر الأولى.. زيجات نبيلة عبيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل علينا اليوم ميلاد نجمة مصر الأولى الفنانة نبيلة عبيد والتي ولدت في مثل هذا اليوم 21 يناير عام 1945.

نبذة عن نبيلة عبيد

نبيلة محمد أحمد عبيد هي فنانة مصرية، قامت بتقديم عددًا كبير من الأعمال في السينما المصرية، وحققت أفلامها إيرادات كبيرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

زيجات نبيلة عبيد

وتحدثت نبيلة عبيد في لقاء سابق ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس لتتحدث عن زواجها من المخرج عاطف سالم وهي ما زالت طالبة فى كلية البنات لا يتجاوز عمرها 16 عامًا رغم فارق السن بينهما، الذي يقترب من 40 عامًا.

وسبق وتحدثت نبيلة عبيد عن زيجاتها فى أكثر من لقاء إعلامى، وأشارت العديد من المصادر إلى أن الفنانة الكبيرة تزوجت 5 مرات.

وتحدثت "بلبلة" عن زواجها من المخرج عاطف سالم فى أكثر من لقاء، مشيرة إلى أنها كانت طالبة وتعشق التمثيل وقال لها تذهب إلى مكتب حلمى رفلة فجربها فى دور صغير، ظهرت فيه دون أن تتكلم وهو فيلم "مفيش تفاهم" عام 1961، وعرض عليها الزواج وبالفعل وافقت رغم فارق السن بينهما.

واعترفت نبيلة عبيد فى عدد من اللقاءات بأنها تزوجت المخرج الكبير بدافع المصلحة وأنه كان يغار عليها ولا يريدها أن تكمل مشوارها فى الفن، وأثناء سفره وقعت عقود 5 أفلام، ووقع الطلاق بينها وبين عاطف سالم بعد 5 سنوات بسبب غيرته الشديدة ورفضه لاستمرارها بالعمل فى الفن.

وفي عام 2010 كشفت نبيلة عبيد مع الإعلامي نيشان في برنامج "أنا والعسل" أنها تزوجت سرًًّا من المخرج أشرف فهمي، وكان ذلك أثناء تصوير فيلم “ولا يزال التحقيق مستمرًا” عام 1979، وانفصلا عقب انتهاء الفيلم، ولكن الفنانة جالا فهمي ابنة المخرج أشرف فهمي نفت ذلك؛ قائلة إن ما تردد ما هو إلا شائعة ولا أساس له من الصحة، ولو أن والدها تزوج لأخبرها.

أما الزيجة الثالثة لنبيلة عبيد فقد كشفت تفاصيلها بعد ثورة يناير 2011، وبعدما تردد عن علاقتها بأسامة الباز مستشار الرئيس الأسبق مبارك، حيث صرحت بنفسها في لقاء ببرنامج “واحد من الناس” بأن زواجها من الباز كان أطول فترة زواج في حياتها وقالت إن زواجهما دام إلى أكثر من 9 سنوات، مشيرة إلى أنه زوجها الخامس، وأوضحت أنها تعلمت منه الكثير، وقضت معه أجمل أيام حياتها، وقالت: «كنت أتمنى أن يستمر زواجي منه وهو الرجل الوحيد الذي أحببته»، مؤكدة أن زواجها منه لم يكن سرًا، بل كان معروفًا في الوسط السياسي بعد أيام من إتمامه.

بينما تحدثت العديد من المواقع الإخبارية عن زيجة ثالثة ورابعة وصفتهما بـ "السرية" في حياة نبيلة عبيد، سواء من شخصية عربية أو سياسية ولكن لم تفصح نبيلة عبيد عن أي من هاتين الزيجتين.

وأشارت نبيلة عبيد فى عدد من اللقاءات إلى أنها رفضت الإنجاب بإرادتها، حتى لا يتعارض ذلك مع عملها بالفن، ولكنها ندمت على ذلك فيما بعد، قائلة: «اليوم أشعر بالوحدة وبقيمة الإنجاب، فأنا الآن أحتاج لذلك كثيرًا، ولكن الندم لن يفيدني بشيء الآن وأشكر الله على كل شيء، فهذا هو نصيبي".