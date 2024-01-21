نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أمريكا لإسكندرية.. حمزة نمرة يحيي حفلًا غنائيًا في 8 فبراير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان حمزة نمرة حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لجولة غنائية بين مصر وأمريكا، بدءً من شهر فبراير المقبل، حيث يقدم ثلاثة حفلات في أمريكا واثنين في مصر.

فأعلن الفنان حمزة نمرة، عن ثاني حفلاته في مصر بعروس البحر الأبيض المتوسط، داخل مكتبة الإسكندرية بعد النجاح الضخم الذي حققه ألبومه الأخير “رايق”، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: “أهل إسكندرية، سمعت كلامكم ومبسوط أني هاشوفكم يوم 8 فبراير في حفل إطلاق ألبوم رايق بمكتبة الإسكندرية”.

كما يستعد الفنان حمزة نمرة لحفله الغنائي الثاني في مصر، المقرر إحيائه يوم 9 من شهر فبراير المقبل في الشيخ زايد، من خلال نشره صورة البوستر الرسمي للحفل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "باقي أقل من شهر وأشوفكم أخيرًا، حفلة الألبوم الأولى في مصر "زد بارك" الشيخ زايد، 9 فبراير 2024 مستنيكم كلكم".

أسعار تذاكر حفل حمزة نمرة المقبل

وسيبدأ حفل حمزة نمرة بـ "زيد بارك" في تمام الساعة الثامنة مساءً، وجاءت أسعار التذاكر كالتالي: الفئة الأولى بـ 410 جنيهًا، الفئة الثانية بـ 610 جنيهًا، الفئة الثالثة بـ 1010 جنيهًا.

2 فبراير.. حمزة نمرة يبدأ جولته في أمريكا



ويبدأ حمزة نمرة أولى حفلاته الفنية في 2 فبراير المقبل، بأمريكا حيث يُحيي حفله الأول في مدينة دالاس بولاية تكساس، وفي اليوم التالي يقدم حفلًا آخر في مدينة هيوستن، أكبر مدن الولاية، وتختتم الجولة في 4 فبراير بحفل في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.