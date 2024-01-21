نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة شلبي تكشف عن مشاركتها في الماراثون الرمضاني 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة منة شلبي عن وجودها في الماراثون الرمضاني 2024، أثناء تواجدها على الريد كاربت في فعاليات الدورة الرابعة لجوائز صناع الترفيه joy awards، بالعاصمة السعودية الرياض، على خشبة مسرح أبو بكر الشدي، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم والوطن العربي.

فقد صرحت منة شلبي عن مشاركتها في رمضان 2024، قائلة: “مش هشارك في رمضان السنة دي هكون إجازة سنوية، ولكن بحضر لأفلام جديدة”.

أما عن رؤيتها للفنان العالمي أنتوني هوبكنز عبرت عن سعادتها قائلة: “هنا فاتحين العالم على بعضه.. ومش مصدقة أني قابلت أنتوني هوبكنز حاسه إني كنت هقلب بلهاء”.

مشاركة منة شلبي في فيلم "فرقة الموت"

وتشارك النجمة منة شلبي في فيلم "فرقة الموت" والذي يضم عددٍ من الفنانين منهم: أحمد عز، آسر ياسين، بيومي فؤاد،فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، والفيلم من إنتاج شركة sea-cinema لأحمد فهمي وهاني نجيب وهو من تاليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الدين.