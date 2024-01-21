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رنا رئيس في أول بطولة مطلقة من أعمال watch it

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا رئيس في أول بطولة مطلقة من أعمال watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت منصة واتش إت، برومو مسلسل إنترفيو، من أعمالها الأصلية اليوم، بالتعاون مع شركة انترو ميديا للمنتجة هبة الهواري، ومن المقرر إذاعته قريبًا.

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تفاصيل مسلسل إنترفيو

وتقدم إنترو ميديا، رنا رئيس في أول بطولة مطلقة لها، كما تقدم أول تجربة للفنان السوري الشاب خالد شباط في الدراما المصرية.

وتجسد رنا رئيس ضمن الأحداث فتاة تعيش قصة حب عن طريق الذكاء الاصطناعي والمسلسل يتكون من 8 حلقات، ويشارك في بطولته الفنان السوري خالد شباط، في أول أدواره بالدراما التليفزيونية في مصر، بعد نجاحه بمسلسل كريستال، الذي عُرض مؤخرًا.

ويشارك في بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وتأليف أمينة مصطفى، ومدير تصوير أحمد جبر، مونتاج محمد السعدني، موسيقى تصويرية محمد مدحت، إنتاج شركة انترو ميديا، إخراج أحمد خالد أمين،.

‎ويتناول مسلسل إنترفيو الأزمات النفسية التي تعطل الشباب عن الارتباط، في إطار رومانسي اجتماعي.

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آخر أعمال رنا رئيس

 
يذكر أن آخر أعمال رنا رئيس هو مشاركتها مع النجمة إسعاد يونس فى فيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، الذى يعرض خلال الوقت الحالي فر دور العرض السينمائية المختلفة، وهو من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.

وتدور العمل في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة يتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه وماذا ستفعل عظيمة للحفاظ على منزلها وعائلتها آمنين.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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