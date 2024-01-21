آيتن عامر من داخل الطائرة في أحدث ظهور (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة آيتن عامر متابعيها، صور جديدة من داخل الطائرة، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت آيتن في الصور داخل إحدى الطائرات، وهي مرتدية جاكت باللون الزهري، بنطال جينز مع توب أبيض، ذلك أثنا عودتها من المملكةالعربية السعودية إلى مصر، بعد حضورها حفل joy awards، وعلقت على الصور قائلة: “العودة إلى مصر”.

آيتن عامر تثير الجدل بعد ظهورها بحفل joy awards

وأثارت الفنانه آيتن عامر الجدل بإطلالتها في حفل توزيع جوائز joy awards، بسبب نحافتها، حيث تألقت آيتن عامر في الصوربإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود المصنوع من القماش المخملي الذي كشف رشاقتها اللافتة، واتسم التصميم بشقمن الجانب كشف ساقيها.

انتعلت آيتن عامر حذاءً أنيق ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها، وعلق الجمهور علىصورتها ورشاقتها اللافتة قائلين: "فوتوشوب ولا حقيقة".

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت آيتن عامر على خصلات شعرها الكيرلي المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوانالهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.





أحدث أعمال آيتن عامر

ويعرض حاليا لآيتن في السينمات فيلم بلوموندو والذي تدور أحداثه حول بلوموندو الشخصية التي يُجسدها حسن الرداد، وهو شاب وسيميعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل فيصراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

أبطال فيلم بلوموندو

بطولة حسن الرداد كل من هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل،وإنجيوجدان،ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة. الفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، يقدم قصةكوميدية حولتميم بلوموندو الذي يُنظم حفلة عزوبية خلال سفر زوجته، لكن الأمور تأخذ منحى غير متوقع.

آخر أعمال آيتن عامر

ويذكر أن أخر أعمال الفنانة آيتن عامر هو مسلسل "مكتوب عليا" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2022.

وكانت بطلة العمل بجانب الفنانين الآخرين مثل أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، هلا رشدي، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي،ومحمد طعيمة. حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يلتقي الشاب "جلال" بشخصيقوم بمسحذراعه بمادة مسحورة من زجاجة مسك، ينتابه مفاجأة عندما يجد أن كل ما سيحدث له خلال الساعات المقبلة مكتوب علىذراعيه،وبسبباكتشافه أمورًا خطيرة ستحدث له، يجد نفسه في ورطة.