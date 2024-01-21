أنا ناويلكم.. رامي جمال يستعد لطرح أغنية “هي حكاية”

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان رامي جمال لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “هي حكاية”، ذلك عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.





رامي جمال يروج لـ أغنية “هي حكاية”





وروج رامي جمال لأغنيته عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، حيث شارك البوستر الدعائي للأغنية، وعلق عليه قائلًا: “هي حكاية قريبًا أنا ناويلكم”.





أحدث أعمال رامي جمال

وطرح رامي جمال، مؤخرًا أغنيته الجديدة "بُعده فارق"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات أدهم معتز، توزيع أحمد إبراهيم، ألحان تيام علي.





كلمات أغنية “بعده فارق” لـ رامي جمال





كان يوميها عقلي فين وأنا بفارق.. قولت بُعدو سهل بس بُعدو فارق.. جرح بعد جرح قلبي حس بيه.. استفدت يومها إيه أنا بعنادي.. دةالفراق مش زي ما إفتكرته عادي.. واللي بنا لسة أنا عايش عليه.. ده اللي مش عامل حسابه..بعده قلبي زاد عذابه.. قولت قربه من غيابه.. مش فارقين..عرفت قيمته لما سابني.. والفراق جالي وغلبني..و السؤال اللي تاعبني.. هو فين.. ده اللي مش عامل حسابه..بعده قلبي زادعذابه.. قولت قربه من غيابه.. مش فارقين..عرفت قيمته لما سابني.. والفراق جالي وغلبني..و السؤال اللي تاعبني.. هو فين..حيرة بعد حيرة.. طب إيه النهاية.. اه بعيد لكن لسه عايش معايا.. نفسي أقوله مش كفاية خلاص غياب.. مهما فات الذكريات دايما تجيلي.. كل يوم في باليبعده هد حيلي..طب إيه أخرتها يعني في العذاب.. مش عامل حسابه..بعده قلبي زاد عذابه.. قولت قربه من غيابه.. مش فارقين..عرفت قيمتهلما سابني.. والفراق جالي وغلبني..و السؤال اللي تاعبني.. هو فين.. ده اللي مش عامل حسابه..بعده قلبي زاد عذابه.. قولت قربه منغيابه.. مش فارقين..عرفت قيمته لما سابني.. والفراق جالي وغلبني..و السؤال اللي تاعبني.. هو فين؟".



آخر أعمال رامي جمال “دوخناك”

كما طرح رامي جمال مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان “دوخناك يافراق”، التي تعاون فيها مع زوجته المطربة ناريمان، وهي من كلمات أيمن عز، ألحان محمودأنور، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.