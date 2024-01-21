بهذه الطريقة.. علي الحجار يشوق جمهوره لحفلته بمناسبة عيد الحب

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان علي الحجار صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك".

وعلق الحجار على الصورة قائلًا: "وأخيرا....أول حفلات ١٠٠ سنه غنا..هيكون في المسرح الكبير بدار الأوبرا يوم عيد الحب ١٤ فبراير..إن شاء الله تستمتعوا ونكون عند حسن ظنكم".

من الفنان الذي يوجد بينه وبين علي الحجار خلاف ؟ وما السبب ؟





اختلف الفنان القدير علي الحجار مع الفنان مدحت صالح واتهمه بالسرقة وذلك يرجع إلى مشروع “ الأساتذة” والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وبرئاسة الدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا المصرية.



و أعلن الحجار عن الخلاف خلال مداخلات هاتفية لعدة برامج مختلفة وكان أحد تصريحاته " بالنسبة لي، مدحت صالح فنان كبير ومهم، وأنا معجب بالعديد من أغانيه. فكرة أنه غنى لمدة 100 سنة تكونت في ذهني، وهو يظهر في العديد من البرامج ويُشيد بي بوصفه أستاذي، حتى أن منى الشاذلي طلبت مني في إحدى المرات أن نظهر سويًا، وخلال البرنامج، قال أمام الحضور إنه كان يجلس وراء السور ليتعلم مني وأنا أستاذه، مدحت صالح على دراية بمشروعي ويدرك تمامًا أن الدراسة التي قدمتها تمثل نقلًا دقيقًا للموضوع، وفي إحدى المرات، ذكرت ذلك خلال حديث مع هالة سرحان، حيث اعتبر المشروع "كوبي بيست". ومن وجهة نظري، المؤلف والملحن هما الشخصان الذين يخلقان الأغنية، بينما يكون المغني هو المنفذ. وأؤكد أن المغني يمكن أن يكون مؤديًا جيدًا أو مغنيًا ماهرًا أو حتى مطربًا محترفًا".