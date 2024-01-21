من خلال مسلسله الجديد.. طه دسوقي يعيش جمهوره في "حالة خاصة"

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع النجم الشاب طه دسوقي ان يتحدى نفسه ويبدع في دور "خاص" بمثابة تحدي جديد لم يقدمه من قبل، وتغيير لجسده من عباءة الكوميديا ليتجه إلى الدراما، حيث أظهر مرض "التوحد" بطريقة مختلفة، كشف من خلالها معاناة مرض التوحد وشرحها بطريقة سليمة ومميزة، بجانب إبداعه في أدق التفاصيل.

"متمكن ومبدع" كانت هاتين الكلمتين التي وصف بها الجمهور والنقاد الفنان طه دسوقي في مسلسل "حالة خاصة"، حيث تمكن من نقل صورة مرض التوحد بشكل سليم وصحيح، فاهتم بأدق التفاصيل التي يعاني منها حاملي المرض من "الضوضاء، بجانب إظهار الذكاء وسرعة البديهة فيهم.

فقد حقق مسلسل" حالة خاصة" نجاحًا ضخمًا فور عرض أولى حلقاته، ولاقت إعجاب الجمهور والنقاد، وظهر ذلك من خلال رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدر المسلسل التريند، ومحركات البحث.

قصة مسلسل “حالة خاصة”



تدور قصة مسلسل "حالة خاصة" حوّل شاب مصاب بالتوحد، واسمه نديم أحمد أبو سريع، يريد تنفيذ وصايا والدته له، التي أوصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل.

ويلتحق "نديم" بأفراد مكتب أماني النجار التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، للتدريب والدخول في منافسة مع فريق من الشباب في حل القضايا، من أجل التعيين في المكتب ويصبح محاميًا مشهورًا.

مسلسل "حالة خاصة"



ويعد "حالة خاصة "مكون من 10 حلقات يناقش من خلاله قضية التوحد وهو من بطولة طه دسوقي ويعد العمل أول بطولة مطلقة له ويشاركه بطولة المسلسل النجمة غادة عادل،حسن أبو الروس وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.