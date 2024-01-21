على أنغام "تيجي نقسم القمر"..حسن الرداد ووليد توفيق يدندنا في joyawardes

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان حسن الرداد عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك فيديو يجمع بالفنان القدير اللبناني وليد توفيق وهما يدندن على أغنية " تيجي نقسم القمر" للفنان وليد توفيق في حفلة joyawardes والتي أقيمت مساء أمس بعاصمة المملكة العربية السعودية مدينة الرياض و جمعت عدد من الفنانين والفنانات من جميع بلدان العالم.

آخر أعمال الفنان حسن الرداد

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان حسن الرداد فيلم " بلوموندو" الذي يعرض الآن بدور العرض بالمملكة العربية السعودية ولم يعرض في مصر حتي الآن.

أبطال فيلم " بلوموندو"

شارك في بطولة فيلم " بلوموندو" الفنان حسن الرداد والفنانة هاجر أحمد والفنان محمود حاخرافظ والفنانة ميرنا نور الدين والفنان القدير محمد رضوان والفنانة إنجي وجدان والفنان محمد ثروت والفنانة بدرية طلبة والفنانة سما إبراهيم وعدد آخر من الفنانين والفنانات