نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيد الفطر.. عرض فيلم 'المنبر' بطولة أحمد حاتم بالسينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى أحمد حاتم من تصوير مشاهده في فيلم ‘المنبر’، خلال الفترة الماضية، بطولة أحمد حاتم، إخراج أحمد عبدالعال، العمل من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر.

قصة فيلم المنبر

ويجسد أحمد حاتم خلال أحداث فيلم المنبر دور باحث في تاريخ الأزهر الشريف، ومن المقرر ترجمة العمل لـ الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والإسبانية، حتى تصل فكرته إلى الجمهور في العالم أجمع، حيث يسلط العمل الضوء على دور الأزهر الشريف في العالم.

أبطال فيلم المنبر

ويشارك في بطولة فيلم المنبر عدد من النجوم، أبرزهم أحمد حاتم، أحمد فهيم، عمر السعيد، كمال أبو رية، أيتن عامر، سامح الصريطي، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال، وتدور أحداثه حول تاريخ الأزهر الشريف.

أحدث أعمال أجمد حاتم

ومن ناحية أخرى، ينتظر أحمد حاتم عرض مجموعة من الأعمال في الفترة المقبلة، منها فيلم حدوتة الأيام الباقية، بطولة كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامي مغاوري، وأحمد ماجد، والعمل من تأليف محمد صادق، إخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي، كما يعرض له قريبا، فيلم الملحد، الذي يدور في إطار اجتماعي درامي، يناقش قضية الإلحاد، ويشارك في بطولته حسين فهمي، محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، وتارا عماد، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

كذلك يظهر أحمد حاتم كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل إقامة جبرية، والذي من المقرر عرضه قريبا، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، ويشهد المسلسل ابتعاد هنا الزاهد عن تقديم التيمة الكوميدية التي غلبت على معظم أعمالها في الفترة الأخيرة.

اخر اعمال احمد حاتم

والجدير بالذكر أن أحمد حاتم شارك الفترة الماضية بدور العرض السينمائي، فيلم حسن المصري، وشاركه بطولته دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، لينا صوفيا، وآيسل محمد رمزي، ومن تأليف نورا لبيب وإخراج سمير حبشي، والفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي درامي، ويجسد خلاله أحمد حاتم شخصية حسن المصري، وهو مسؤول حراسات ويتعرض لمهمة انتحارية.