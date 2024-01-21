نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى زكي وماغي بوغصن وكارمن بصيبص.. إطلالات لفتت الانتباه في JoyAwards في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الحفل الرابع لتوزيع جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards لعام 2024 في العاصمة السعودية الرياض، تألّقت النجمات بإطلالات فريدةتعكس عنصري الإبهار والتجدد. بدءًا من تسريحات الشعر الرائعة وصولًا إلى رسومات المكياج المتجددة، شكّلت هذه الإطلالات محور جذبالأنظار.





منى زكي أبهرت الحضور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانًا أحمر لامعًا مرصعًا بالترتر. اعتمدت مكياجًا ترابيًا غليتر يتناغم بشكل مثاليمع ملامحها، واختارت تسريحة شعر ويفي بتموجات عريضة تكمل جمال الإطلالة.





شيرين عبد الوهاب أشعلت حفل توزيع جوائز Joy Awards 2024، وقد ظهرت بإطلالة مميزة بعد غياب طويل عن الحفلات الغنائية. ارتدت فستانًا أنيقًا باللونين الذهبي والأسود، وتألقت بمكياج ترابي من إبداع خبيرة التجميل هالة عجم، مصممة الذي يعتمدها شيرينبشكل دائم. أظهرت بشعر متوسط الطول والكثيف، مُظهرة تغييرًا ملفتًا بعد فترة من اعتمادها للشعر القصير.





جورجينا رودريغز، عارضة الأزياء الإسبانية، أبهرت الحضور بإطلالتها الساحرة على السجادة الخزامية في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2024. تألقت بفستان فضي أنيق واختارت تسريحة الشعر الويفي المفضلة لها، مع مكياج ترابي دخاني أبرز جمالها بشكلمذهل.





كارمن بصيبص لفتت الأنظار بجمالها الناعم في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2024، حيث اعتمدت مكياجًا خفيفًا يبرز جمالهاالطبيعي، بفضل خبيرة المكياج مايا يمين. اختارت تسريحة شعر ويفي داكنة تكمل هذا اللوك الرائع.





النجمة العالمية إيفا لانغوريا أبهرت على السجادة الخزامية في حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards 2024 بإطلالة رائعة. تألقتبمكياج مشرق بفضل خبيرة التجميل Elan Bongiorno، حيث استوحت الألوان الترابية الملائمة لبشرتها واختارت تدرجات النيود للشفاه. كما أضفت تسريحة الشعر الويفي الطويلة التي أضفت جاذبية وحيوية، مع فستان أسود لامع أضاف لمسة أنيقة إلى حضورها.





ماغي بو غصن أبهرت الحضور في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2024 بإطلالة متجددة وجميلة. فاجأت الجميع بتحول ملفت فيمكياجها وتسريحة شعرها، حيث اعتمدت على فستان أزرق فاتح وتسريحة الشعر النصف رفعة التي أبرزت جمالها بشكل شبابي. مكياجهاالعصري بتوقيع خبيرة التجميل رنيم التركي أضاف لمسة جذابة، خاصةً مع استخدامها لتقنيات مكياج الريترو التي أبرزت جمال عيونها.





رحمة رياض، النجمة العراقية، أطلت في أواخر شهر حملها بفستان أحمر، حيث اختارت مكياج برونزي يتناسب مع صيحات العام الجديد2024، وقامت بتنفيذه خبيرة التجميل زينة إبراهيم. أما فيما يتعلق بالشعر، فاهتم Boutique Salon Andre G بتصفيف تسريحةطويلة مع تموجات ويفي جاذبة.





سلافة معمار، نجمة مسلسل "الخائن"، أطلت بتحول بارز حيث اعتمدت لون شعر أحمر ملفت بدلًا من اللون الداكن السائد في المسلسل،وكان هذا التغيير يتناغم بشكل رائع مع ملامحها الأوروبية. اختارت تسريحة شعر منسدلة ناعمة تضفي على إطلالتها سحرًا إضافيًا،وظهرت بفستان أسود أنيق أبرز جمال إطلالتها.





نادين نجيم لم تخيب التوقعات في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2024، حيث أطلت بإطلالة ساحرة ارتدت فيها فستانًا ذهبيًا بتصميمحورية البحر. أضافت لمسة فنية عبر مكياجها المحبب الذي يركز على الستايل السموكي لسحب العيون بشكل جذاب. اختارت تسريحة شعرطويلة بتموجات خفيفة، ولافتة أيضًا اللمسة الجمالية في قصة الغرة على جبينها.





ميلا الزهراني، النجمة السعودية، برزت بإطلالة ناعمة وطفولية في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2024. اعتمدت مكياجًا نيود معرموش طويلة وأحمر شفاه حيادي، وأبرزت جاذبيتها بتسريحة شعر ملمومة تكشف عن ملامح وجهها المصقول. أكملت إطلالتها بفستانبنفسجي يتناغم بشكل جميل مع هذا اللوك الجذاب.