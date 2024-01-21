نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس تصوير مسلسل 'عتبات البهجة' رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينافس الفنان يحيى الفخراني في الموسم الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل عتبات البهجة، المأخوذ عن رواية لـ إبراهيم عبدالمجيد، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.

أول صور من كواليس عتبات البهجة

ونشرت شركة العدل جروب، عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك، الصور الأولى من الكواليس، والتي ظهر فيها كل من يحيى الفخراني، جومانا مراد، حازم إيهاب، صفاء الطوخي، يوسف عثمان، المنتج جمال العدل، المخرج مجدي أبو عميرة، والمخرج ماندو العدل.

قصة مسلسل عتبات البهجة

ويظهر يحيى الفخراني خلال أحداث العمل بشخصية وكيل وزارة الصناعة على المعاش، ثم يصبح انفلونسر، بينما يظهر صلاح عبدالله بشخصية صيدلي ومتخصص في الأعشاب والتركيبات، وهو الصديق المقرب ليحي الفخراني، أما جومانا فتجسد شخصية نعناعة، وهي شريكة يحيى الفخراني في عمله الخاص.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

ومسلسل عتبات البهجة، بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، يوسف عثمان، عنبة، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة.

اخر اعمال يحيي الفخراني

والجدير بالذكر ان يحيى الفخراني قد شارك في السباق الرمضاني خلال العامين الماضيين، حيث قدم مسلسل نجيب زاهي زركش في رمضان 2021، وشارك به أنوشكا، كريم عفيفي، رامز أمير، محمد محمود، رنا رئيس، نهى عابدين، إسلام إبراهيم، ومحمد إبراهيم يسري، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم هالة فاخر وحنان سليمان، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني، دارت أحداث المسلسل حول الملياردير نجيب زاهي زركش، سليل عائلة مصرية عريقة ذات جذور أرمينية، يمتلك سلسلة من المولات التجارية والمطاعم والكافيهات الفاخرة، كما أنه يقيم في قصر فخم، ويعيش الرجل حياته طولًا وعرضًا، ساعيًا وراء الملذات، ويكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاثة شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم، كانت آخر مسرحيات يحيى الفخراني، مسرحية ياما في الجراب يا حاوي، وشارك في بطولتها كل من محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف دسوقي، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، لبنى ونس، علاء قوقة، محمد التاجي، ناصر سيف، رضا إدريس، ومن إخراج مجدى الهواري.