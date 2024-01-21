أول رد من زينة على شائعة علاقتها بـ أحمد العوضي

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة زينة صورًا لها بالبيجامة وهي تأكل وعلقت على الصور "الواحد أدمن اذية الناس علشان ربنا يكرمه.. ممكن شوية اذى كمان من فضلكم.. حبة اذى معنوي علي حبة أذية في الرزق وياريت لو شوية اذي في السمعة من علي الوش.. اصل دوول اللي ربنا بيكرم بعدهم جامد … الحمد لله ما اتحرمتش من ولا حاجه.. شفافين فعلا".





وذلك في تلميح منها على بعض الأخبار المنتشرة في الأيام الأخيرة حول سبب انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وأثار الجدل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع ببعض الصور تجمع بين زينة والعوضي خلال العرض الخاص لفيلم الاسكندراني بدبي.





ايرادات فيلم الاسكندراني









وحقق فيلم الإسكندراني إيرادات بلغت مساء أمس 523 مليون و538 ألف جنيه ليحتل بذلك المركز الثاني، وبلغ إجمالي إيرادات أسبوعينعرض 13 مليون و664 ألف و285 جنيه.

قصة فيلم الإسكندراني

وجسد أحمد العوضي شخصية بكر الإسكندراني مُلاكم مراهنات والده يدعى علي الإسكندراني، معلم في سوق السمك، يعيش قصة حبمع ابنة حي الأنفوشي الذي يشهد أحداث الفيلم، وتدعى قمر، تجسدها الفنانة زينة، فيضطر لسرقة أموال من خزينة والده لتحقيق أحدأحلامه بالمكسب السريع، لكنه يتعرض للسرقة ويصفعه والده ويطرده من حياته، ليسافر إلى إيطاليا وينضم للمافيا هناك، ويعود بثروة كبيرةليهدم حياة والده وكل المقربين منه تمامًا، لكنه ينال عقابه بالموت على يد أقرب الناس له.

أحمد العوضي يتصدر محركات البحث:

ويذكر أن تصدر العوضي محركات البحث الأيام الماضية بعد أن أعلن انفصاله عن ياسمين عبد العزيز بمنشور كتبه عبر صفحته الرسميةعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب قائلًا: تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير.. كما أعلنتياسمين عبد العزيز انفصالهما وقالت: تم الطلاق الرسمي بيني وبين احمد وبيننا كل الاحترام والتقدير.









أول ظهور لأبناء زينه

وكانت قد نشرت زينة صورًا لأبنائها عزالدين وزين الدين منذ فترة أثناء تطوعهم بالهلال الأحمر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «أحلي حاجة حصلت في زيارة النهاردةلي #جمعية_الهلال_الأحمر مش بس إن عز وزين كانوا معايا بس».



وأضافت: «أحلي حاجة إننا أول ما وصلنا دخلت المعونات المصرية #لقطاع_غزة لأخواتنا في #فلسطين ألف حمد وشكر لله، تجربة لنننساها أنا وولادي.. اللي يقدر يروح وياخد ولادة ويتبرع.. لازم نعلم ولادنا إللي إتعلمناه من أهلنا».

وتابعت: «شكرا #جمعية_الهلال_الأحمر_المصري على مجهودهم شكرا لكل الشباب والشابات المتطوعين #تحيا_مصر #مصر #غزة».



زينة لم تظهر وجهى ابنيها

وحرصت زينة على ظهور ابنيها بشكل خفى، حيث قامت بإخفاء وجهيهما في الصور التي نشرتها وأظهرتهما من الخلف.