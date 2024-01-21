نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شاهين: كواليس مسلسل " صوت وصورة" هي الأجمل.. وهذه تفاصيل أعمالي المقبلة (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ممثل موهوب ومجتهد وأثبت ذلك في وقت قصير منذ بداية مشواره الفني حتى الآن، استطاع أن يلفت الأنظار إليه بخفة دمه وذكاء اختياره للأدوار، كما حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الحالية بعد أن تألق بدور المحامي مصطفى جاويش في مسلسل “صوت وصورة”، حديثنا عن الفنان أحمد شاهين.

حاور "دوت الخليج الفني" الفنان أحمد شاهين بعد أداءه مميز في مسلسل "صوت وصورة"، ليكشف لنا عن تفاصيل تجربته في المسلسل وكواليس استعداده للدور وأعماله المقبلة.



حدثنا عن تجربتك في مسلسل "صوت وصورة"؟

مسلسل صوت وصورة من أجمل الكواليس، التي عملت بها، فيها لأننا كنا نعمل على قلب رجل واحد، فالجميع كان حابب المسلسل وحابب أدواره، فلم يشتكي أحد من شئ، والمخرج شاطر كثيرًا ويهتم بالممثل، وشركة الإنتاج جيدة ووموفرة كل سبل الراحة، وورق محمد سليمان عبد الملك جميل كثيرًا، فكل شئ مظبوط، والخلطة كلها جميلة



ما رأيك في ردود الأفعال حول المسلسل؟

الحمد لله، سعيد كثيرًا بردود الأفعال، وردود الأفعال فاقت التوقعات، وهذا النجاح يفكرني بنجاح مسلسل 100 وش، لأنني أقيس النجاح بجانب السوشيال ميديا في الشارع أكثر عندما كانو ينادو لي بأسم مصطفى.

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هل يوجد مواقف طريفة حدثت لك مع الجمهور ؟

من المواقف التي حدثت لي مع الجماهير أثناء عرض المسلسل، كانو يقولوا لي لن نأخذ منك مال، ولكن أخبرنا من قتل "عصام الصياد"، فالمسلسل كان جميل على الناس جميعهم.



كيف كانت الكواليس مع حنان مطاوع ؟



حنان مطاوع تعطي طاقة جميلة، وأحببنا بعض فأصبحنا إنسانيًا جيدين، وهذا ظهر علينا في العمل، وكنا نجلس نعمل على مشاهدنا ونرى هل ممكن أن نزيد شئ عليها أم لا، بعد الرجوع للمخرج، وكنا راضيين ولم نتوقع النجاح، لأن المسلسل عند بداية عرضه، كان أول أسبوع ضرب في فلسطين، فكان القلق والحزن مسيطر علينا، لأننا نعرض في هذا الوقت، وفي حالة كسوف أن نرفع بوست أو نعمل شير لشئ، فكل هذا جعلنا متوترين، ولكن الذي نخاف منه لا يتأتي أجمل منه، الحمد لله كان من أحلى المسلسلات الموجودة الفترة التي مضت.

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كيف استعديت لشخصية المحامي؟

جلست مع صديق لي شقيقه محامي، كنت أريد منه فهم ومعرفة مفاهيم أساسية مثل الفرق بين الجنحه والجناية، وأشياء آخرى كثيرة، لكي أكون مُلم بتفاصيل كثيرة، وعندما أريد زيادة أي جملة أكون فاهم ماذا أقول.

ما الإجراء التي يجب أن تتخذه أي فتاة تتعرض للتحرش ؟

أي فتاة تتعرض للتحرش لا تصمت، لأن لا أحد يضمن أن هذا المتحرش يكون مريض نفسيًا، ويريد أن يتعالج وليس سويًا، فيجب على الفتاة أن تتحدث وستجد الجميع بجانبها، ولا تسمح بأي شخص أن يبتزها، والحمد لله حكومتنا واعية كثيرًا للقوانين، وأصبح يوجد دوريات في كل مكان.

هل يوجد أعمال جديدة لك الفترة القادمة ؟

يوجد مسلسل " الوصفة السحرية "، وهو بطولة جماعية كارولين عزمي وشيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، محمد أبو داود والكثير من النجوم، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم