السند الحقيقي.. 'رامي' يوجه رسالة لوالده عادل إمام ووالدته

القاهرة - محمد ابراهيم - علق المخرج رامي إمام على تكريم والده الفنان عادل إمام مساء أمس في حفل joy awards والذي تمت إقامته في المملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه.

منشور رامي إمام

ونشر رامي إمام صورة تجمعه بشقيقه محمد إمام من استلامها جائزة والدهما على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب رامي إمام، قائلًا: ليلة تاريخية مؤثرة جدًا في حياتي وفي حياة أخويا وفي حياة أسرتنا جميعًا.. ليلة تكريم عادل إمام.. ليلة تكريم الفن المصري.. رأيت الحب والمحبة والسعادة والفرحة والبكاء ورد الجميل في وجوه جميع الحاضرين.. تأثرت جدًا بهذا المشهد البديع والعظيم في حفل @joyawards.official من الرياض في المملكة العربية السعودية.. شكرًا جزيلًا".

وتابع المخرج رامي إمام،: "عاوز كمان اشكر من القلب جميع الناس، من المحيط إلى الخليج، اللي بعتولي رسائل غالية ومؤثرة جدًا بتهنيني علي هذا التكريم.. شكرًا جزيلا.. وشكر خاص لمعالي المستشار تركي آل الشيخ لحرصك علي هذا التكريم الكبير والخاص..

و أيضًا شكر لهيئة الترفيه و لجميع العاملين علي المهرجان علي إظهار المهرجان بهذا الشكل الرائع والمبهر".

واستكمل: "واخيرًا.. شكرًا أبي وأمي.. شكر لا يوفيكما حقكما.. شكرًا على حرصكما الدائم علي تربيتنا احسن تربية وزرعكما بداخلنا الحب والخير والاحترام والإخلاص في العمل والاعتماد على الذات وقيمة الأسرة".

واختتم: "شكرًا مليون سنة لقدام، لإن برغم كل ظروف ومصاعب ومتاعب الحياة، الا أنكما كنتما، وما زلتما، السند الحقيقي لنا في الحياة.. ربنا يحفظكما ويخليكما لينا وتشوفوا أحفاد أحفادنا".



الحالة الصحية لعادل إمام

أكد المخرج رامي إمام، أن والده الزعيم عادل إمام يتمتع بصحة جيدة ويعيش في حالة طيبة.



وأشار في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الزعيم قرر التفرغ للحياة الأسرية، حيث يقضي وقتًا ممتعًا مع أولاده وأحفاده في المنزل.



كما لفت الانتباه إلى أن الزعيم يستمتع حاليًا بجوانب الحياة الأسرية مع عائلته.



حفل توزيع جوائز joy awards



وحصد عادل إمام، مساء أمس جائزة زعيم الفن العربي في حفل توزيع جوائز جوي اوردز joy awards الذي تقام فعاليات الآن ضمن فعاليات موسم الرياض في موسمه الثالث.



ورغم تغيبه قدمه معالي المستشار تركي آل شيخ وقال عنه الفنان الذي أحبه والجميع يحبه الفنان عادل إمام نهديه جائزة زعيم الفن العربي.



ووجه عادل إمام رسالة خاصة للحضور في حفل جوي أوردز قائلًا: "أشكركم جدا وبحبكم كلكم"، واستلم الجائزة ابنائه الفنان محمد إمام، ورامي إمام

