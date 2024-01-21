بشخصية صعيدية.. عمر رياض يشارك في "قلع الحجر"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان عمر محمد رياض عن مشاركته في الماراثون الرمضاني 2024، حيث أعلن عن انطلاق أولى مشاهده في مسلسل “قلع الحجر” بطولة الفنانة سوسن بدر ومحمد رياض.

شارك عمر جهوره بصورة له وهو يرتدي الزي الصعيدي، من خلال كواليس المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “عبد الحي، مسلسل قلع الحجر رمضان 2024، إخراج استاذ حسني صالح”.

للمرة الثانية..عمر رياض يجدد التعاون مع حسني صالح

يعد مسلسل “قلع الحجر” التعاون الثاني الذي يجمع الفنان عمر رياض مع المخرج حسني صالح، بعد تعاونهما للمرة الأولى من خلال مسلسل “الحلم” 2022.

قصة مسلسل “قلع الحجر”

مسلسل "قلع الحجر" تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، من تأليف أحمد وفدي وهو أحد مواطني مدينة قمولة، ويعد هذا العمل أولى تجاربه.

أبطال مسلسل قلع الحجر

مسلسل "قلع الحجر" يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة محمد رياض، رياض الخولي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومفيد عاشور، عمر رياض، ومدحت تيخة ومحمود الجابري وسميرة عبد العزيز وبهاء ثروت وسميرة صدقي وأحمد الشافعي ومروة عبد المنعم ولقاء سويدان وأيمن الشيوي وآية عبد الرحمن الأبنودي وسماح السعيد وياسمين على وحسن العدل وحنين وعبد الخالق أحمد والوجه الجديد كريم زين.

فيلم حجر إيجابي:

وعلى صعيد آخر، شارك عمر رياض في آخر أعماله بـ فيلم "حجر إيجابي" والتي تدور أحداثه عن كواليس المجتمع المصري خلال فترة الحجر الصحي يوثق فيها معاناة الحبس في المنزل وقت تفشي فيروس كورونا في العالم عام 2020 ويظهر خلال الأحداث 3 طبقات مختلفة من المجتمع وتأثر كل طبقة بالفيروس، ونجح المؤلف في نقل حالة التوتر التي عاشها المصريون في تلك الفترة بسبب مرض مجهول، ويجسد عمر شخصية منظم حفلات، بينما يقدم الفنان محمد رياض دور طبيب باطنة.

الجدير بالذكر أن فيلم "حجر إيجابي" يضم عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، عصام شاهين"، وعدد من الوجوه الشابه أبرزهم " عمر محمد رياض، حمزة النجار، مصطفى أشرف، آدم خالد، شريف مجدي، عليا يس"، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وإنتاج: عمر محمد رياض، مدير التصوير: خالد خان، موسيقى تصويرية: محمود الشريف، إخراج "علي الشربيني".