الناس الحلوة.. آسر ياسين برفقة حضور حفل joy awards

القاهرة - محمد ابراهيم - قام الفنان آسر ياسين بنشر صورة برفقة تركي آل شيخ وأحمد عز وأحمد حلمي ومني زكي وشيكو وكريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي وأحمد السقا وحمادة إسماعيل وصلاح الجهيني ومحمد إمام ورامي إمام وكريم عبد العزيز، وذلك أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية لحضور حفل joy awards.

وكتب آسر ياسين على الصور معلقًا: ‘صورة حلوة مع الناس الحلوة’.

حضور حفل joy awards



وظهر النجم العالمي أنتوني هوبكنز على كاربت حفل joy awards، وهو صاحب الجوائز المتعددة خلال مسيرته منها جائزتي أوسكار، وأربع جوائز بافتا، وجائزتان إيمي برايم تايم، وجائزة أوليفيه، وقد مُنح لقب فارس من قِبل الملكة إليزابيث الثانية لخدماته للدراما في 1993.

كذلك ظهرت النجمة منى زكي رفقة زوجها الفنان أحمد حلمي،ميمي جمال، أيمن زيدان، ياسر جلال، لبلبة، كارمن بصيص، باميلا الكيك، رفيق علي أحمد، الإعلامية ريا أبي راشد، جهاد الأطرش، حسين المنصور، محمد المنصور، والإعلامية بوسي شلبي.

وأيضًا الثنائي الفني شيكو وهشام ماجد، ونادين نسيب نجيم، الإعلامى عمرو أديب، منى واصف وماجي بوغصن، المطربة نجوى كرم، هالة صدقي، وسارة أبي كنعان، وأيضا النجمة درة.



تكريم نجاة الصغيرة



وكانت الإعلامية بوسي شلبي قد كشفت أن إدارة المهرجان تستعد لتقديم مفاجأة من العيار الثقيل خلال حفل اليوم وهو ظهور النجمة القديرة نجاة الصغيرة وتكريمها ضمن فعاليات الحفل.



حفل joy awards



وتعد joy awards أضخم احتفالية بالشرق الأوسط لتكريم صناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاثة عشر جائزة.

وتضم جوائز الحفل: جائزة الفنان المفضل، الفنانة المفضلة، الأغنية المفضلة، جائزة الرياضي والرياضية المفضلة، جائزة المؤثر المفضل والمؤثرة المفضلة، وجائزة الأكثر مشاهدة، إضافة إلى الجوائز التكريمية، وتشمل: جائزة صنّاع الترفيه الفخرية، جائزة الإنجاز مدى الحياة وجائزة شخصية العام.