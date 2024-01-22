نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبد الحليم: قصور الثقافة بتشبع رغبة الفنان.. ومسرحية "وجهة نظر" مع محمد صبحي تميمة حظي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان مجدي عبد الحليم، عن تفاصيل بداياته الفنية، مؤكدًا أن مسرحية وجهة نظر مع الفنان محمد صبحي، كانت تميمة حظه.

تصريحات مجدي عبد الحليم

وقال مجدي عبد الحليم، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج 'المنسي'، المذاع عبر شاشة قناة ‘هي’: "بدأت مسرح من مركز الشباب وقصور الثقافة، ودخلت على أستاذ نور الشريف في مسرحية اسمها لعبة السلطان ومن ساعتها مخرجتش من المسرح القومي، وأنا التمثيل في دمي من وأنا طفل في المدرسة، وكان عندنا سينما في البلد بنشوف فيها أفلام فريد شوقي ومحمود المليجي، لغاية ما جيت القاهرة ودخلت فريق التمثيل.

وتابع: “دخلت مركز شباب الجزيرة، ومراكز الشباب وقصور الثقافة هي اللي بتشبع رغبة الفنان، والفنان محمد صبحي شافني من خلال مسرحية عفريت لكل مواطن، ومسرحية لعبة السلطان، وشاركت معه في مسرحية وجهة نظهر وهي تميمة حظي وهي اللي عايشة مع الناس، وتعتبر هي بدايتي الحقيقية في المسرح”.

وأضاف أن التمثيل من وجهة نظره سعي ولكن كل شيء له مناسبة، متابعا: "أنا اشتغلت مع كل نجوم المسرح، واشتغلت مع الفنان فؤاد المهندس، في فوازير عمو فؤاد، وعلاقتي به كانت جيدة للغاية والشغل معه ممتع، وعملت معه أيضا في مسلسل السرايا.

واستكمل تفاصيل مشاركته في مسلسل الأطفال الشهير "بوجي وطمطم"، قائلا: “الأستاذ باسم رحمي، الله يرحمه، كان بيحب العرايس جدًا أكتر من الممثل، وكان الأستاذ علاء مرسي هو اللي بدء بوجي وطمطم، وبعدين الرزق من عند ربنا لاقيت مكالمة من الأستاذ رحمي علشان دور موزة، ومكناش بنروح من التلفزيون، وخلاني أغني في تتر بوجي وطمطم لأني بحب المنولوجات”.



