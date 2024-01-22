فن ومشاهير

درة الأكثر أناقة في حفل توزيع جوائز جوي أووردز (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - وصف جمهور ونقاد الموضة إطلالة النجمة درة أمس في حفل توزيع جوائز جوي اووردزبالسعودية بأنها الإطلالة الافضل في هذا الحفل.


درة ارتدت فستانا  احمر اللون من المخمل واتسمت اطلالتها بالرقي والجمال والأناقة.

 

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وتعود درة للقاهرة لمواصلة تصوير مسلسلها الرمضاني إثبات نسب تلعب فيه دور معيدة في كلية الصيدلة وهو من  تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة  جمال رمضان ويخرجه احمد عبده.

 

ابطال المسلسل 


ويتناول قضية اجتماعية بشكل درامي مشوق. وتلعب فيه درة دور معيدة في كلية الصيدلة.
المسلسل من انتاج شركة storyboard films 
ويشاركها في البطولة محمود عبد المغني ونبيل عيسى  وهند عبد الحليم ومحسن محي الدين وفتوح احمد ونيهال عنبر واسلام جمال وولاء الشريف ولبنى ونس.

 

مشاركة درة في مسلسل الذنب 


على صعيد آخر أوشكت درة على الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد الذنب والذي تتقاسم بطولته مع النجم هاني سلامة وسيتم عرضه على احد المنصات قريبا.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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