بشرى تهنىء نبيلة عبيد بمناسبة عيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت بشرى الفنانة نبيلة عبيد بمناسبة عيد ميلادها وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”.

وكتبت بشرى:'كل سنه وانتي حبيبتي وصاحبة فضل عليا ومن احن الناس ونجمة العصر بلا شك ونجمة مصر كل سنه وانتي امي وأنا بنتك بحبك من جوايا يا وش السعد عليا يا بلبلة قلبي

عيد ميلاد نبيلة عبيد

حل علينا أمس ميلاد نجمة مصر الأولى الفنانة نبيلة عبيد والتي ولدت في 21 يناير عام 1945.

نبيلة عبيد

نبيلة محمد أحمد عبيد هي فنانة مصرية، قامت بتقديم عددًا كبير من الأعمال في السينما المصرية، وحققت أفلامها إيرادات كبيرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي

وتحدثت نبيلة عبيد في لقاء سابق ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس لتتحدث عن زواجها من المخرج عاطف سالم وهي ما زالت طالبة فى كلية البنات لا يتجاوز عمرها 16 عامًا رغم فارق السن بينهما، الذي يقترب من 40 عامًا.

وسبق وتحدثت نبيلة عبيد عن زيجاتها فى أكثر من لقاء إعلامى، وأشارت العديد من المصادر إلى أن الفنانة الكبيرة تزوجت 5 مرات.

وتحدثت "بلبلة" عن زواجها من المخرج عاطف سالم فى أكثر من لقاء، مشيرة إلى أنها كانت طالبة وتعشق التمثيل وقال لها تذهب إلى مكتب حلمى رفلة فجربها فى دور صغير، ظهرت فيه دون أن تتكلم وهو فيلم "مفيش تفاهم" عام 1961، وعرض عليها الزواج وبالفعل وافقت رغم فارق السن بينهما.

واعترفت نبيلة عبيد فى عدد من اللقاءات بأنها تزوجت المخرج الكبير بدافع المصلحة وأنه كان يغار عليها ولا يريدها أن تكمل مشوارها فى الفن، وأثناء سفره وقعت عقود 5 أفلام، ووقع الطلاق بينها وبين عاطف سالم بعد 5 سنوات بسبب غيرته الشديدة ورفضه لاستمرارها بالعمل فى الفن.

وفي عام 2010 كشفت نبيلة عبيد مع الإعلامي نيشان في برنامج "أنا والعسل" أنها تزوجت سرًًّا من المخرج أشرف فهمي، وكان ذلك أثناء تصوير فيلم “ولا يزال التحقيق مستمرًا” عام 1979، وانفصلا عقب انتهاء الفيلم، ولكن الفنانة جالا فهمي ابنة المخرج أشرف فهمي نفت ذلك؛ قائلة إن ما تردد ما هو إلا شائعة ولا أساس له من الصحة، ولو أن والدها تزوج لأخبرها.