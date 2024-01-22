مجدي عبد الحليم: محمد رمضان وعدني أشتغل معاه وخلف وعده.. وكان نفسي أحقق النجومية

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان مجدي عبد الحميد، عن علاقته بالفنان محمد رمضان، موضحًا أن الأخير وعده بالعمل سويًا ولكنه خلف بوعده، بجانب الكشف أمينته في الفن.

وقال مجدي عبد الحليم، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج المنسي، المذاع عبر شاشة قناة هي: "مفيش حد بياخد أجره في القطاع الخاص، ممكن آخر دفعة لو بيصور فيلم ولا حاجة تروح عليك.

حديثه عن محمد رمضان

وتابع: كنت بعمل فيلم الكنز مع محمد رمضان ووعدني إني اشتغل معاه تاني وخلف بوعده، شكله نسي وأنا مش عارف هيفتكر إيه ولا إيه ربنا معاه، والزرق بتاع ربنا ومجدي مش نكرة وموجود دايمًا ومش هيتنسي، لو لينا نصيب نتقابل أنا ومحمد رمضان هنتقابل، وهي كلها توفيق من عند ربنا.

كما كشف العمل المسرحي الذي تمنى المشاركة به، قائلًا: عملت مع الفنان سعيد صالح أفلام كانوا بيسموها أفلام المقاولات ميعرفوش يعملوها دلوقتي، واشتغلت معاه مسرح، وكان نفسي أشتغل في مسرحية العيال كبرت.

أمنياته في الفن

أما عن أمنيته في الفن، فعلق مجدي عبد الحليم: "كان نفسي أحقق النجومية ومحققتهاش لغاية دلوقتي، الإنسان مفتقد ذكائه علشان يكون نجم، والمطبات كانت بسبب إني عندي بجبر خاطر ناس كتير ونسيت نفسي، والفن مافيهوش جبر خواطر.

كما كشف الفنان مجدي عبد الحليم، عن تفاصيل بداياته الفنية، مؤكدًا أن مسرحية وجهة نظر مع الفنان محمد صبحي، كانت تميمة حظه.



