تركي آل شيخ ينشر صورة للفنانة الكبيرة نجاة من Joy awards

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية صورة للفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة من حفل Joy awards من خلال حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.

وكتب تركي آل شيخ: “نجاة الصغيرة الكبيرة بقلوبنا”، فيما لاقى منشوره تفاعلا كبيرا بين متابعيه.

أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز joy awared، الذي ضم عدد كبير من نجوم الوسط الفني والمشاهير من جميع أنحاء العالم، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز لقطات الحفل.

شهد حفل Joy awards مفاجأة من العيار الثقيل حيث طلت بعد سنوات طويلة الفنانة نجاة الصغيرة على جمهورها، وتم تكريمها خلال الحفل، وقدمت أغنية «عيون القلب»، التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

عقب الإعلامي خيري رمضان، على الضجة المثارة بشأن ظهور المطربة نجاة أمس في حفل "جوي أورد" في السعودية، قائلا متسائلا: "أنتم زعلتم على نجاة ولا من نجاة ولا زعلتوا على مصر".

وأشار رمضان، خلال برنامج "مع خيري" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، إلى أن ظهور نجاة أمس كان أول ظهور لها منذ 30 عاما، على الرغم من توجيه دعوات لها من قبل ولكنها رفضت، مضيفا أن آثار العمر ظهرت على نجاة وهو أمر طبيعي، معلقا: "السعودية ذكية وشاطرة وكسبوا كتير بوجود روح وشكل نجاة.. وإحنا فشلنا في أننا نظهر نجاة".

وتسائل، من السبب وراء ظهور نجاة في السعودية، متوقعا أن هناك مستفيدين حول نجاة ضغطوا عليها كي تظهر في السعودية، معلقا: "ربما حد حواليها عايز الفلوس.. اللقطة للسعودية والرياض مش لنجاة".

وأضاف، "أنا متبسطش بظهور نجاة، صورتها في عنينا لازم تحافظ عليها.. مين اللي أقنع نجاة أنها تروح، وقالها ساعدينا ومن زمان مفيش دخل، إحنا زعلنا على وقفتها وأنها تتهم أن الفلوس بتجيب أي حد".