هكذا احتفلت نبيلة عبيد بعيد ميلادها

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها عبر السوشيال ميديا من خلال نشرها تورتة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام".

وكتبت نبيلة عبيد: “تورتاية عيد ميلادي السنادي احتفلت بين قلوبكم كل سنه وانتو طيبين”.

حل علينا اليوم ميلاد نجمة مصر الأولى الفنانة نبيلة عبيد والتي ولدت في مثل هذا اليوم 21 يناير عام 1945.

نبذة عن نبيلة عبيد

نبيلة محمد أحمد عبيد هي فنانة مصرية، قامت بتقديم عددًا كبير من الأعمال في السينما المصرية، وحققت أفلامها إيرادات كبيرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

كانت نبيلة عبيد قد تحدثت فب لقاء تليفزيوني سابق لها عن سر خلافها القديم مع الفنانة نادية الجندي، مؤكدة أنه حدث نتيجة وقيعة، وبادرت للصلح معها وذهب لعزاء والدتها.

وقالت نبيلة عبيد: في ذلك الوقت كانت نادية الجندي عندها فيلم نازل معرفش حصل فيه إيه، وأنا سمعت لأول مرة عن الخلاف من صحفية أثناء عملها موضوع عني لمجلة المصور، وتلك كانت أول مرة أسمع منها عن خلاف مع نادية الجندي بسبب فيلم، وفضلت أبحث لحد ما عرفت إن فيه وقيعة وناس بتقول لها حاجات عني.

وأكدت: أنا من بادرت لحل الخلاف، عندما توفيت والدتها، طلبت من الموسيقار جمال سلامة يستأذنها عشان أزورها معاه وأعزيها، لأنه كان صديقها وساكن في نفس عمارتها.

نبيلة عبيد

بدأت نبيلة عبيد مسيرتها الفنية في عام 1961 بفيلم «ما فيش تفاهم»، ثم بعد ذلك تلاها مشاركتها في أعمال أخرى مثل «رابعة العدوية» و«زوجة من باريس» و«خطيب ماما» و«المماليك» وغيرهم من الأعمال.

- وشاركت في فيلم «كنوز» في عام 1966، ومسلسل «العبقري» ومسرحية «الطرطور».

- لم تقتصر مسيرتها الفنية على السينما، بل شملت أيضًا التلفزيون والمسرح، وأدت أدوارًا متنوعة ونالت إعجاب الجماهير.