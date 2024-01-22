نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبد الحليم: طلعت على المعاش والمسرح مصدر رزق ثابت.. واتخضيت لما عرفت إني عملت 350 عمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان مجدي عبد الحليم، عن قلقه من نسيان الجمهور له بسبب قلة أعماله خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه أصبح في سن المعاش وتواصل مع عدد من النجوم ليشارك في أعمال فنية.

وقال مجدي عبد الحليم، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج المنسي، المذاع عبر شاشة قناة هي: “المسرح هو البيت الأول، والتلفزيون العمل فيه صعب، والمسرح هو مصدر رزق ثابت، والمسرح مازال مستمر وله جمهور، ولكن الكتابة تغيرت، ولهذا السبب نحن في مسرحية طيب وأمير عاصرنا الطريقة الحديثة للمسرح في المدة”.

وتابع: “لدي رضا وقناعة بأن الإنسان سيأخذ رزقه، إحنا أُمرنا أن نسعى والنجاح من الله، وتفاجأت أنني قمت بعمل 350 عمل، عملت مع كل نجوم مصر ”.

وأضاف: "الأولاد قالولي أبحث عن عمل آخر غير الفن، قلت لهم لم أستطيع عمل ذلك، لأن الزرق من الله، وأنا كنت أتواصل مع أستاذ محمد صبحي على العمل، وأكثؤ شخص كان يقف بجانبي في الفترات العصيبة هو الدكتور أشرف زكي.

واستكمل: "تواصلت في هذه السنة مع مدام وفاء عامر لأننا بدأنا مع بعض ذئاب الجبل، وكان لدي حياء زمان أن أطلب من أحد عمل، ولكن خوفي طول الوقت أن أُنسى، لأن الناس تراني في الشارع تسألنس “أنت فين مش ظاهر ليه؟ ” والمسألة كانت محرجة، وهي أخذتنس من يدي وادخلتني للمخرج والرزق لدى الله.

وأردف: “النقابة عليها دور إنها تفكر لكن الرزق على الله، والدكتور أشرف لم يستطيع عمل كل شئ، ولكن هو طول عمره صاحي وعارف وفاهم كل حاجة وبيقدم حلول، والنقابة مش هتقدر تقول للناس شغلوهم، الشغل رزق وسعي”.



