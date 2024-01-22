نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمى وكيل نيابة وصبا مبارك إعلامية تطارد الفساد في "بين السطور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد فهمي لعرض مسلسله الجديد، الذي يحمل اسم "بين السطور" ومن المقرر عرضة يوم 28 يناير الجاري عبر شاشة ON.

ويتقمص أحمد فهمي خلال أحداث المسلسل دور وكيل نيابة في سياق القصة، إلا أن مسار حياته يتحول حين يصبح محاميًا.

وتتألق صبا مبارك في دور مذيعة لامعة ومشهورة في مسلسل "بين السطور"، حيث تواجه تحديات متعددة خلال الأحداث. ومن جهة أخرى، يُظهر محمد علاء في دور رجل أعمال مشهور، فيما تعيد صبا مبارك تجسيد دور المذيعة الذي أدته سابقًا في مسلسل "حق ميت" عام 2015، حيث قدمت شخصية المذيعة نهال مفيد وكشفت تفاصيل قضايا هامة.

أحداث مسلسل بين السطور

يعتبر المسلسل هو النسخة المصرية من مسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

أخر أعمال الفريدو

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مشاركته في حكاية "الفريدو" مكونة من 10 حلقات وهي إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وردود أفعال قوية علي جميع موتقع التواصل الاجتماعي واشاد الجمهور بأداء أحمد فهمي وتأثر الجمهور مع الحكاية.

أحداث مسلسل ألفريدو

ودارت الأحداث في إطار اجتماعي وجسد أحمد فهمي دور فريد الذي يعمل شيف في إيطاليا وايت شقيق ثريا المصابة بمرض الزهايمر ويعمل على رعايتها والاهتمام بها والحفاظ على منزلها من استيلاء اشقائه.

والمسلسل مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، أمير شاهين وغيرهم.