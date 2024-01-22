نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا منصور تكشف عن شخصيتها في "سيستم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة رانيا منصور عن اسم شخصيتها من خلال أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والذي يحمل اسم "سيستم"، حيث حرصت على مشاركة جمهورها مجموعة من صور كواليس العمل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالصور تعليقًا قالت فيه:"عالية من فيلم (السيستم) بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقي تأليف أحمد مصطفى،وإخراج أحمد البنداري.

تعليقات الجمهور على منشور رانيا منصور

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق الدائم، منتظرين، وغيرها من التعليقات.

أحداث فيلم السيستم

تدور أحداث فيلم "السيستم" في إطار اجتماعي لايت، حول شاب يعاني من عقدة من السيدات الجميلات بسبب مشكلة قديمة، ويتقابل مع بسنت شوقي، التي تعاني من عقدة من الرجال بسبب تجاربها الفاشلة معهم.

أبطال فيلم سيستم

وفيلم سيستم" بطولة كلًا من النجم أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، نسرين طافش، وبسنت شوقي، ومن تأليف أحمد مصطفى،وإخراج أحمد البنداري في أول أعماله، وتصوير هيثم ناصر، يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، ومن أبرزهم الفنانة نهى عابدين، وأحمد فهيم.



آخر أعمال رانيا منصور

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة رانيا منصور مسلسل "الوصفة السحرية"، والذي نال على إعجاب الكثير من الجمهور.



وضم العمل مجموعة من النجوم أبرزهم شيرى عادل، إسلام جمال، لقاء سويدان، هيدىكرم، عمر الشناوى، بسمة داود، كارولين عزمى، سلوي محمد علي، عماد رشاد، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومى سعيد وإخراج خيرى سالم.

