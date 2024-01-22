نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة الأعمال التي ناقشت قضية العنف الأسري في المجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناقشت بعض الأعمال قضية العنف الأسري في المجتمع بشكل متنوع ومعبر، وتعتبر هذه الأعمال محاولات لإلقاء الضوء على هذه المشكلة الهامة وتسليط الضوء على آثارها السلبية على الأفراد والمجتمع بشكل عام.

ويسلط “دوت الخليج الفني” الضوء على بعض الأمثلة على هذه الأعمال:

رواية "عائلة السيد حلواني" للكاتب السوري غسان كنفاني



تتناول هذه الرواية قصة عائلة سورية تعاني من العنف الأسري والقهر. تركز الرواية على تأثير العنف الأسري على الأفراد وكيف يؤثر في نموهم النفسي والعاطفي.

فيلم "وهم" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية



يتناول الفيلم قصة امرأة تعاني من العنف الأسري في بيئة اجتماعية محافظة. يسلط الفيلم الضوء على آثار العنف الأسري على الضحية وعلى الأسرة بأكملها، ويسعى للتوعية بأهمية مكافحة هذه الظاهرة.

مسلسل "أمير الليل" للكاتبة الأردنية سناء فرج الله

يتناول المسلسل قصة امرأة تعيش في بيئة مليئة بالعنف الأسري والاضطهاد. يسلط المسلسل الضوء على تحديات المرأة في مواجهة العنف الأسري ويدعو إلى تغيير النظرة الاجتماعية تجاه هذه القضية.

فيلم "وادي الذئاب" للمخرج التركي متين جوناي

يتناول الفيلم قصة رجل يدعى "مراد" يواجه العديد من المصاعب والتحديات، بما في ذلك العنف الأسري. يسلط الفيلم الضوء على تأثير العنف الأسري على الضحية ويعكس الصراعات الاجتماعية والسياسية المرتبطة بهذه المشكلة.

فيلم "الأصليين" للمخرج مروان حامد



يتناول الفيلم قصة عائلة مصرية تعاني من العنف الأسري والتمييز الاجتماعي. يسلط الضوء على تأثير العنف الأسري على الأفراد ويعكس التحديات التي تواجهها الضحية في البحث عن العدالة والتغيير.



مسلسل "كلبش" للكاتب باهر دويدار



يتناول المسلسل قصة ضابط شرطة يحاول مكافحة الجريمة والفساد في المجتمع، بما في ذلك العنف الأسري. يسلط المسلسل الضوء على تأثير العنف الأسري على الضحية ويعكس التحديات التي يواجهها الضابط في محاربة هذه الظاهرة.



مسلسل "ضد مجهول" للكاتب تامر حبيب



يتناول المسلسل قصة امرأة تعاني من العنف الأسري وتسعى للخروج من هذا الوضع المأساوي. يسلط المسلسل الضوء على تأثير العنف الأسري على الضحية ويسعى لتوعية المشاهدين بأهمية التصدي لهذه المشكلة.