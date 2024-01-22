سعد رمضان يكشف عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف النجم اللبناني سعد رمضان عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام في المكسيك، حيث شارك جمهوره بصورة من البوستر من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالبوستر تعليقا قال فيه:" Mexico Cancun،

1/4March".

تعليقات الجمهور على منشور سعد رمضان

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، دايما متفوق، ناطرينك، وغيرها من التعليقات.



سعد رمضان يستقبل جمهوره بعيد الحب بهذا الموعد

وعلى صعيد آخر، روج النجم اللبناني سعد رمضان عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام في Essen germany الموافق يوم 17 فبراير بمناسبة عيد الحب.

ومن المفترض أن يفاجئ سعد جمهوره من خلال تقديمه باقة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة والتي ينتظرها جمهوره بفارغ الصبر، حيث شارك "سعد" جمهوره بالبوستر الرسمي للحفل برفقة نادر الاتات عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبوستر تعليق قال فيه:" Let is spread love on valentines saadr amadan join us in Essen germany".

مفاجأة سعد رمضان لجمهوره

وكشف سعد رمضان، أنه يحضر لإطلاق عمل جديد من إنتاج المولى، ومن كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع جورج قسيس، بعد أن تعاونوا سويًا في أغنية "نسيتك والله".



آخر أعمال سعد رمضان



والجدير بالذكر آخر أعمال النجم اللبناني سعد رمضان أغنية نسيتك والله، والتي تصدرت الترند فور نزولها وحازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.