تعرف على تفاصيل شخصية خالد سليم في "دون مقابل" رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان خالد سليم لخوض أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "دون مقابل"، ومن المقرر طرح العمل خلال السباق الرمضاني 2024.

تعرف على شخصية خالد سليم في "دون مقابل"

ويجسد خالد سليم شخصية إعلامي يقدم برنامج في إحدى القنوات التلفزيونية خلال أحداث العمل.



أبطال مسلسل" دون مقابل"



ويضم مسلسل دون مقابل مجموعة من أبرز هم هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، خالد سليم، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، نسرين طافش، وعارفة عبدالرسول، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.



مسلسل دون مقابل



مسلسل دون مقابل مكون من 30 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي، ويناقش بطولات قوات الأمن في التصدي لقوى الإرهاب وأعداء الوطن، حيث يظهر هاني خلاله بشخصية ضابط شرطة متقاعد، بينما تجسد داليا البحيري شخصية سيدة أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية، أما نسرين طافش فتظهر بدور إعلامية وزوجة هاني رمزي.



آخر أعمال خالد سليم

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان خالد سليم مسلسل حكايات جروب الماميز والذي عُرض في يناير من العام الماضي 2023، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية العائلية، مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته دينا فؤاد، انتصار، حجاج عبدالعظيم، وليد فواز، رباب ممتاز، أماني كمال، نورهان، هبة عبدالغني، وهشام الشاذلي، وكان العمل من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد صالح، وحاز المسلسل على إعجاب الكثير من الجمهور.

