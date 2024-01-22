إيزا جونزالس تشارك نتالي بورتمان وجون كرازينسكي بطولة فيلم جديد

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك النجم جون كرازنسكي في بطولة عمل سينمائي يضم عدد من النجمات الكبار في هوليوود في ادوار البطولة.

Fountain Of Youth

ووفق ديد لاين، الفيلم الجديد يطرح بعنوان Fountain Of Youth، ويشارك في بطولته إيزا جونزالس ونتالي بورتمان في أدوار البطولة.

يأتي ذلك بعد أن أثار مقطع فيديو من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب جدلًا واسعًا، كان أبطاله النجم جون كرازينسكي وزوجته إيملي بلنت على السجادة الحمراء للحفل.

ووفق ديلي ميل، الفيديو نجح المحترفين في قراءة الشفاه في تفسير ما جاء به من حديث كان يوجهه كرازينسكي لزوجته، بقوله أنه غير قادر على الانتظار حتى الطلاق.

الأمر الذي دفع المتابعين للاعتقاد بأن العلاقة بين الثنائي سيئة، وأنهما في سبيلهما للطلاق.

وضمن الأحداث المثيرة على هامش الجولدن جلوب، انتشرت صورة طريفة للنجم بو جياماتي فيما بعد حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، ظهر بها أثناء تناوله للعشاء في أحد مطاعم الوجبات السريعة بعيدًا عن حفلات المشاهير الصاخبة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطة التي آثارت اعجاب متابعي بول، الذي كان قد حصد جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي في فيلم كوميدي أو موسيقي.

الجائزة حصدها بول عن دوره في فيلم The Holdovers، الذي كان قد نال استحسان العديد من النقاد في هوليوود.

ترشيحات الجوائز

وجاءت ترشيحات الجوائز هذا العام كما يلي، لجائزة أفضل ممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي ويليم دافو، " Poor Things "، روبرت دي نيرو، " Killers of the Flower Moon ".

روبرت داوني جونيور "Oppenheimer" وهو من حصد الجائزة، وأيضا ريان جوسلينج "Barbie"، وتشارلز ميلتون، " May December "، ومارك روفالو، " Poor Things ".

ولجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد في أي فيلم سينمائي، ترشح كل من إيميلي بلانت عن "Oppenheimer"، ودانييل بروكس عن فيلم " The Color Purple "، وجودي فوستر عن فيلم "Nyad"، وجوليان مور، " May December "، وروزاموند بايك، "Saltburn"، ودافين جوي راندولف، "The Holdovers" التي حصدت الجائزة.

ولجائزة أفضل ممثل في فيلم سينمائي – موسيقي أو كوميدي، ترشح كل من نيكولاس كيج " Dream Scenario "، وتيموثي شالاميت " Wonka "، ومات ديمون " Air "، وبول جياماتي، " The Holdovers " الذي حصد الجائزة، وخواكين فينيكس "Beau Is Afraid"، وجيفري رايت، " American Fiction".