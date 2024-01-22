جيمي فوكس يعود لتصوير مشاهد فيلمه الجديد Back In Action

القاهرة - محمد ابراهيم - عاد النجم الكبير جيمي فوكس للظهور في موقع تصوير مشاهد أحدث أعماله السينمائية، وهو الفيلم الذي يطرح بعنوان Back In Action.

ووفق ديلي ميل، كان قد تغيب فوكس عن العمل على الفيلم الجديد بسبب ما عاناه من أزمة مرضية غاب بسببها عن الأنظار لعدة شهور.

تفاصيل الفيلم

الفيلم تشارك في بطولته النجمة ميجان فوكس، ومن المقرر طرحه للعرض خلال عام 2024 الجاري.

وكان للظهور الأول للنجم جيمي فوكس بعد الفترة الطويلة التي تغيب بها عن الظهور العام بسبب تعرضه لازمة صحية، استقابلًا حافلًا من جانب كبار نجوم هوليوود.

ووفق صحيفة ديلي ميل، كانت هناك مظاهرة حب من نجوم هوليوود للترحيب بعودة الفنان الكبير للحديث بشكل مباشر لوسائل الإعلام عن وضعه الصحي.

باربرا ستريساند

وكان من ضمن المرحبين بعودة جيمي فوكس، النجمة الكبيرة الحاصلة على الأوسكار "باربرا ستريساند" التي وجهت له رسالة مؤثرة تحتفي بعودته سالمًا.

أيضًا حرص كل من مارتن لورانس ودوين جونسون وسلمى حايك، والعديد من نجوم هوليوود الكبار على تهنئة فوكس بعودته من جديد للظهور معافًا.