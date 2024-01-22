فادية عبد الغني: ينقصني الذكاء الاجتماعي.. ولم اقدم أي عمل فني عشان الفلوس وتعرضت للاضطهاد

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة فادية عبد الغني أنها لم تقدم أي عمل فني من أجل الحصول على الأموال، وإنما كانت تقدم أعمالها من أجل قيمتها الفنية، مُعلقة: "تعرضت للاضطهاد ومازالت اضطهد وهناك من لا يشعر بوجودي الفني".

تصريحات فادية عبد الغني

وأكدت فادية عبد الغني خلال حلولها ضيفة في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي أنها في الوقت الحالي تعتبر نفسها معتزلة الفن؛ لأنها لا تعمل، مُضيفة:"لدي أحلام كثيرة في الشغل والفن والتمثيل ضاعت ومازالت تضيع، ورأي من دماغي وينقصني الذكاء الاجتماعي، ولست مترددة واحيانا بتصعب علي نفسي عندما أجد أنه ليس هناك تقدير، وأن أظل بلا عمل فني وأنا أحب الفن".

فادية عبد الغني: قدمت شخصية رائعة في مسلسل" نصف ربيع الآخر “.. وعندي لاءات في الفن

وأشارت فادية عبد الغني إلى أنها قدمت شخصية رائعة في مسلسل" نصف ربيع الآخر “، وأثنى عليها الأستاذ ممدوح الليثي، مُوضحة:” كان شرف لي أن اشتغل مع النجم أحمد زكي بفيلم معالي الوزير وكان دور الفنانة لبلبة وكان هناك مشهد له زي معين ورفضت، وأنا عندي لاءات في الفن، منها عندما يكون اللبس فاضح أو مشهد غير مقبول، أرفض".

فادية عبد الغني:تنبأت بنجومية محمد هنيدي.. واستمعت بالعمل معه في فيلم" يا أنا يا خالتي"

وتابعت:" كان هناك تعاون مع النجم عادل امام وعرض الورق عليا ولكني وجدت زميلة اخري تقوم بالدور وهذا يحدث كثيرًا، وفي مسلسل محمود المصري مع محمود عبد العزيز عرض عليا دور وسألت عن ترتيب الاسم على التتر وحصل أزمة وجابو حد مكاني، وفي مسرحية "زعتر “ تنبأت بنجومية محمد هنيدي وقدمت معه فيلم يا أنا يا خالتي واستمعت جدًا بالعمل معه وكانت كواليس رائعة”.

فادية عبد الغني تكشف عن علاقتها بالسينما

وكشفت فادية عبد الغني عن علاقتها بالسينما، لافتة إلى أنها حب من طرف واحد، ويمكن السبب في ذلك أنها ليس لديها علاقات، أو لاعتقاد البعض أنها لا تحب السينما وهذا غير صحيح،:" لم يعرض عليا أعمال سينمائية، واتعجب من وجود فنانيين تجد معاهم أو ورائهم عدد كبير من المساعدين ومنهم من يكتب اسمهم على التتر".