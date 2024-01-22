نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسم جديد من برنامج "كلمتين وبس" بين فؤاد المهندس وعمرو الليثي في دويتو إذاعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود أشهر برنامج إذاعي مصري "كلمتين وبس" الذي قدمه أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس، في موسمه الجديد، حيث ستكون الحلقات الجديدة فى قالب جديد يجمع بين الفنان الكبير فؤاد المهندس والاعلامي د. عمرو الليثي في حوار ودويتو إذاعي شيق بين الماضي والحاضر، يدور حول مشاكل وهموم المجتمع المصري قديمًا وما يجري حاليًا.

تفاصيل الموسم الجديد لبرنامج "كلمتين وبس"

البرنامج في صورته العصرية يكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبه ويخرجه تامر حسني ويذاع على شبكة البرنامج العام في نفس توقيت إذاعته الذي اعتاد عليه ملايين المستمعين لسنوات طويلة.

برنامج “واحد من الناس ”

وفي سياق آخر، استضاف الإعلامي عمرو الليثي أمس في برنامج “واحد من الناس ”، الفنانة فادية عبد الغني، وكشفت خلال اللقاء عن تفاصيل حياتها الشخصية، وكواليس مشاركتها في مسلسل “المال والبنون”، “سوق العصر”، “فاتن أمل حربي”، “دايما عامر”، “الحاج متولي”، وغيرها من الأمور.