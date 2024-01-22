نرصد أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 11:33 صباحاً - شهدت أسعار الأسماك في بداية تعاملات اليوم الإثنين 22 يناير 2024 بسوق العبور حالة استقرار.
حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.
وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 مابين 66 إلى 72 جنيهاً.
- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح مابين 61 إلى 65 جنيهًا.
- البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 60 جنيه.
- فيليه أسماك البلطي من 40 إلى 200 جنيه.
- قشر بياض من 80 إلى 120 جنيه للكيلو.
- بياض أملس من 30 إلى 50 جنيه.
- سمك الماكريل مجمد من 30 إلى 40 جنيه.
- سمك الوقار بين 70 إلى 130 جنيه.
- سمك موزة ما بين 35 إلى 75 جنيهًا.
- الجمبري نمرة 1 من 280 إلى 360 جنيه.
- الجمبري المجمد من 175 إلى 275 جنيهًا.
- البرانيس الإسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.
- القراميط تراوح سعرها ما بين 30 إلى 50 جنيه.
- المكرونة السويسي من 70 إلى 110 جنيهات.
- سمك البوري الممتاز ما بين 80 إلى 110 جنيهات.
- سعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيه.
- الكابوريا بين 40 إلى 210 جنيهات.
- السبيط والكاليماري بين 190 إلى 310 جنيهات.
- سمك موسى من 180 إلى 280 جنيه.
- أسماك السردين المجمد من 35 إلى 55 جنيهًا.