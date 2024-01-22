نرصد أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 11:33 صباحاً - شهدت أسعار الأسماك في بداية تعاملات اليوم الإثنين 22 يناير 2024 بسوق العبور حالة استقرار.

حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.

وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 مابين 66 إلى 72 جنيهاً.

- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح مابين 61 إلى 65 جنيهًا.

- البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 60 جنيه.

- فيليه أسماك البلطي من 40 إلى 200 جنيه.

- قشر بياض من 80 إلى 120 جنيه للكيلو.

- بياض أملس من 30 إلى 50 جنيه.

- سمك الماكريل مجمد من 30 إلى 40 جنيه.

- سمك الوقار بين 70 إلى 130 جنيه.

- سمك موزة ما بين 35 إلى 75 جنيهًا.

- الجمبري نمرة 1 من 280 إلى 360 جنيه.

- الجمبري المجمد من 175 إلى 275 جنيهًا.

- البرانيس الإسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.

- القراميط تراوح سعرها ما بين 30 إلى 50 جنيه.

- المكرونة السويسي من 70 إلى 110 جنيهات.

- سمك البوري الممتاز ما بين 80 إلى 110 جنيهات.

- سعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيه.

- الكابوريا بين 40 إلى 210 جنيهات.

- السبيط والكاليماري بين 190 إلى 310 جنيهات.

- سمك موسى من 180 إلى 280 جنيه.

- أسماك السردين المجمد من 35 إلى 55 جنيهًا.