«بيت الخرنفش» ندوة بمعرض الكتاب احتفالًا بأحدث إصدارات الكاتبة مها سالم

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم الهيئة العامة للكتاب ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "بيت الخرنفش" للكاتبة مها سالم، عن دار نشر عصير الكتب، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 31 يناير، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55.

قصة “بيت الخرنفش” لمها سالم

تدور أحداث المجموعة القصصية حول قصة حب بين فتاة اسمها "مها" وشاب اسمه "إيهاب"، تنشأ في حي الجمالية العريق في القاهرة في فترة السبعينيات.

تتميز قصة حب "مها" و"إيهاب" بأنها حب حقيقي، مبني على الاحترام والتقدير والصدق؛ فكل منهما يحب الآخر من قلبه، ويحترم مشاعره، ويقدر ظروفه، وتسلط المجموعة القصصية الضوء على القيم والروابط الأسرية في مصر.

كما ترصد المجموعة القصصية بعض التحولات الاجتماعية التي شهدتها مصر في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات.

تفاصيل الندوة

يذكر أن الندوة يديرها الدكتور محمد فتحي، ويشارك في المناقشة الدكتورة فاطمة سيد أحمد، والكاتب الصحفي محمد عبدالله.