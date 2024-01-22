سيرشا رونان كانت قريبة للمشاركة في بطولة "باربي"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت النجمة الشابة سيرشا رونان في حوار جديد لها، عن أنها كانت قريبة من المشاركة في بطولة فيلم "باربي" إلى جانب النجمة مرجو روبي.

سيرشا رونان

ووفق ديلي ميل، قالت سيرشا رونان في حوار جديد، إنه ا تراجعت عن فكرة المشاركة في بطولة الفيلم، بسبب انشغالها في أعمال أخرى، كانت ستحول دون تفرغها للعمل بالفيلم الجديد.

وكان قد وقع اختيار المخرج جونتان اتزلر على الممثلة الايرلندية سيرشا رونان، لتكون بطلة مشروعه السينمائي الجديد الذي يطرح بعنوان Bad Apples.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، الفيلم الجديد ستدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا، وسيكون أول مشروع سينمائي بالانجليزية للمخرج وكاتب السيناريو السويدي.

أعمال مرتقبة

وكان قد بدأ العمل على تصوير مشاهد الفيلم السينمائي الجديد الذي يطرح بعنوان Blitz، الفيلم سيكون من أفلام الدراما التاريخية التي تدور أحداثها خلال الحرب العالمية الثانية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم، ظهر بها عدد من أبطاله من نجوم السينما البريطانيين.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد Blitz هو فيلم من إخراج المخرج ستيف ماكوين، ويشارك في بطولته سيرشا رونان، وهاريس ديكنسون، وستيفن جراهام، وإيرين كيليمان، وكاثي بورك، وجوزيف ألتين في أدوار البطولة.

وفي اللقطات التي ظهرت من موقع تصوير مشاهد الفيلم، ظهرت سيرشا رونان وبول ووكر، متنكران في الشخصيات التي يجسدانها ضمن الأحداث.