نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدور حكم قضائي بإدانة أليك بالدوين في قضية إطلاق النار بموقع تصوير فيلمه الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة قرارها بإدانة النجم أليك بالدوين بتهمة القتل غير العمد، في القضية التي حركت ضده بسبب حادثة إطلاق النار في موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد.

ووفق ديد لاين، الحكم صدر على بالدوين بعد ما يصل لعام من المداولات والتحقيقات في القضية التي كانت حديث هوليوود في الفترة الماضية.

حادثة مأساوية

ضمن قصص الحوادث المأساوية التي شهدتها هوليوود مؤخرًا بمواقع تصوير الأفلام، أن شهد موقع تصوير مشاهد فيلم المصارع 2، حادثة مأساوية بعد حدوث انفجار في موقع التصوير ادى لإصابة عدد من طاقم عمل المسلسل.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن 6 من طاقم عمل الفيلم من داخل موقع التصوير، تعرضو لإصابات بالغة من جراء الانفجار، في حضور عدد من نجوم الفيلم في المغرب.

وحتى الآن لم يتم الكشف مصير طاقم العمل الخاص بالفيلم الذي تعرض لهذه الحادثة، مع تتبع حالتهم الصحية للمشرفين على العمل.

دنزيل واشنطن

في الوقت نفسه، يعود النجم الكبير دنزيل واشنطن للتعاون من جديد مع المخرج "رايدلي سكوت"، في مشروع سينمائي جديد، بعد ضم واشنطن لأبطال الجزء الجديد الذي تستكمل به قصة فيلم المصارع الشهير للنجم راسل كرو.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد، يخوض الآن مفاوضات نهائية للانضمام للفيلم الذي سيجسد به دور البطولة، الفنان الشاب بول ميسكال.