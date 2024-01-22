نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فادية عبد الغني: بيني وبين هادي الجيار كيمياء فنية.. وأحب العمل مع أحمد السقا وتنبأت بنجوميته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة فادية عبد الغني إن هناك مشهد بمسلسل "أزهار" جمعها بالفنانة فيفي عبده وحدثت مشاجرة بينهم خلال أحداث المسلسل، مُضيفة: "هناك من كبر الموضوع وأدعى وجود خلاف بيننا وهذا لم يحدث ونحن أصدقاء".

فادية عبد الغني: هند صبري ومنة شلبي ممثلتان من العيار الثقيل

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي، أن هند صبري ومنة شلبي ممثلتين من العيار الثقيل، وأنها تتابع أعمال أمير كرارة، وبينها وبين الفنان هادي الجيار كيمياء وقدمت معه أكثر من عمل.

فادية عبد الغني: أتمني تقديم دور الحماة في إطار كوميدي

وتمنت “عبدالغني” تقديم دور حماة كوميدي، مضيفة أنها تحب العمل مع أحمد السقا وهو مثل ابنها، وكانت بدايته في مسلسل نصف ربيع الآخر وتوقعت له النجاح هو وحنان ترك، وعن الفنان محمد رمضان أجابت موهبة قوية جدًا وممثل رائع ولكنه الآن أفضل نضج وخبرة.

فادية عبد الغني: لم أفكر في الارتباط مرة أخرى لانشغالي

وعلى جانب آخر، أشارت إلى أنها انفصلت عن زوجها منذ فترة طويلة عندما كان أولادها صغار، ولم تفكر في الزواج مرة أخرى بسبب ارتباطها بأولادها وعملها، فهي دائمًا مشغولة.

فادية عبد الغني

وعن سر المصحف والزجاجة التي أهداهم الشيخ الشعراوي لها، قالت إن والدتها كانت مريضة فذهبت للشيخ الشعراوي وحكت له، فقال لها: خذي المصحف وهذا الماء مقروء عليه بالقرأن.

فادية عبد الغني: طاردتني شائعات إصابتي بالعمي ووفاتي

وتابعت أنها تعرضت لعدة شائعات مثل، إصابتها بالعمي والتي أوضحت أنها قديمة، وهناك شائعة أخرى أنها توفيت وأقاموا لها العزاء، مضيفة: "أنني عندما أشاهد شريط لمسيرتي الفنية والخاصة أكون سعيدة بأولادي وتربيتهم وأنني قدمت أعمال أعتقد أنها جيدة".