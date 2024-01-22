صدور حكم قضائي ضد مترصدة تشارلي شين بعامين من السجن

القاهرة - محمد ابراهيم - صدر حكم صارم حق المترصدة الذي تم القبض عليها، بعد محاولاتها للتربص بالممثل الشهير "تشارلي تشين" في الشهور الماضية.

ووفق ديد لاين، القرار صدر ضد المترصدة، بعد أن تأكد ما ارتكبته من جرم بحق تشارلي خلال الشهور الماضي، والحكم القضائي ضدها يصل لـ عامين سجن.

وتم ضبط سيدة من قبل شرطة مقاطعة لوس أنجلوس بعد أن هاجمت بالضرب الفنان تشارلي شين نجم مسلسل "Two and a Half Men".

وتقول مصادر، أنه قد دخلت السيدة فيلا الفنان الأمريكي تشارلي شين في ماليبو، مما استدعى تدخل الشرطة على الفور بعد تلقيها البلاغ.

تفاصيل القضية

وأصدرت شرطة لوس أنجلوس بيانًا أكدت فيه توجيه اتهامات بالاعتداء بواسطة سلاح قاتل كاد أن يسبب إصابة بالغة، وكذلك بالسطو، إلى السيدة إليكترا شروك، التي تبلغ من العمر 47 عامًا.

وفقًا لتقرير من موقع "TMZ" المعني بأخبار المشاهير، اتضح أن المعتديّة هي جارة تشارلي شين، حيث حاولت خنقه ومزقت قميصه، يجدر بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها نوع من الاشتباكات بينهما.

وقام النجم الأمريكي بإجراء فحوصات طبية من قبل فريق الإسعاف، ولحسن الحظ، لم تكن حالته تستدعي نقله إلى المستشفى.

وضمن أحدث أخبار الاعتداءات في هوليوود، كانت قد ادانت المحكمة بشكل رسمي الممثل الأمريكي جوناثان ميجورز، في القضية التي حركت ضده وواجه خلالها تهما بالاعتداء على حبيبته السابقة.

ووفق ما ذكرته ديلي ميل، قد تكون هذه هي نهاية الحياة المهنية لجوناثان ميجروز في هوليوود بشكل نهائي، مع توقعات جادة حول اتخاذ شركة مارفل لخطوات باسقاطه من حساباتها في المستقبل.

هذه الواقعة تأتي بعد أن احتفل جوناثان ميجورز مع ابطال فيلمه الجديد Ant-Man And The Wasp: Quantumania بعرضه الخاص ضمن عالم مارفل السينمائي.

Ant-Man 3

وفيلم Ant-Man And The Wasp: Quantumania، هو فيلم بطل خارق أمريكي قادم مبني على شخصيات تحمل نفس الأسم من ابتكار مارفل كومكس.الفيلم من إنتاج شركة مارفل ستوديوز وتوزيع شركة والت ديزني ستوديوز موشن بيكشرز وإخراج بيتن ريد وكتابة جيف لوفينيس.

ويشارك في بطولة الفيلم كاثرين نيوتن في دور كاسندرا لانج، وجوناثان ميجورز في دور شخصية الشر الرئيسية للمرحلة الرابعة من عالم مارفل، وهي شخصية كانج الفاتح.

وايفانجلين ليلي في دور هوب فان داين، وتوني مكارثي في دور هيومانويد، وبيل موري في دور كريلار، وبول رود في دور سكوت لانج، وصامويل إل جاكسون في دور نيك فيوري.