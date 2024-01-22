نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم شاكر يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "العيب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب هيثم شاكر لطرح أحدث أغانيه بعنوان "العيب" خلال الأيام المقبلة،وروج لها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث نشر مقطع فيديو من الأغنية، وعلق عليه قائلًا: "العيب أغنية جديدة قريبًا".

آخر أعمال هيثم شاكر

يذكر أن آخر أعمال هيثم شاكر هي أغنية "بشوف عيونك"، التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا فور طرحها عبر قناتعه الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب ”، وهي من من كلمات محمد شافعي ومن ألحان محمد يحيي وتوزيع أسامة الهندي.



كلمات الأغنية

أنا لما بشوف عيونك

دول قصادي بتوه وبنسى الدنيا

دي عادي وأنا جنبك انت ببقي

قلبي راضي واكون فرحان

طب قل لي ازاي اتغير كل حالي

بكلمة واحدة لما قلتها لي

إني حابب عمرك وإني غالي عليك

وكمان خلتني أحب أيامي

وأعشق تفاصيلي دي تاني وكلامك

عني خلاني احن واميل انا

وانت كاننا في جنة عشاقين

والحب عنواننا خلينا نعيش

ونتهنى ده الحب جميل

بيعدي الوقت بسرعة

وانت جمبي تضحكلي الدنيا

وانسى كل تعبي

خدتني من بين الناس

وخدت قلبي وراح وياك

مبخافش إنك تتغير

يوم عليا أصل إلى بينا يعني مش شويه