سعد لمجرد عن كليب "عندي فكرة":وقعت في غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى

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أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان المغربي سعد لمجرد والفنانة التونسية يسرا محنوش دويتو غنائي وكليب جديد بعنوان "عندي فكرة "بفكر موسيقي متطور، ورؤية فنية تدمج ما بين الأصالة والحداثة، وهو من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، كلمات رامي العبودي، توزيع جلال الحمداوي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ليكون الجمهور العربي على موعد مع عمل فني فريد شعاره الطرب، يستمتع خلاله الجمهور بوجبة فنية راقية من جمال الأداء ورقة النغم وروعة الكلمات.

سعد لمجرد يكشف سبب تقديمه لأغنية "عندي فكرة"



وكشف الفنان سعد المجرد، عن امتنانه بالتعاون مع الموسيقار طلال الذي أبدع كعادته في تقديم لحن مميز بنغمات طربية عصرية متجددة وتقديم دويتو أغنية "عندي فكرة" من ألحانه، واصفًا التجربة بالرائعة ان يغني من ألحان أحد أساطير الموسيقى، مشيرًا إلى إنه وقع في غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، وإنه متفائل بهذا العمل الذي يحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة.

يسرا محنوش: الكليب شعاره الطرب



أما يسرا محنوش فقد أكدت ان دويتو "عندي فكرة"، عمل فني رفيع المستوى شعاره الطرب ويحمل بصمة الموسيقار طلال، عمل مميز عامر بالغناء والحب والإحساس، ويحمل رؤية فنية متنوعة وأسلوب متطور في عالم الموسيقى والغناء العربي، من خلال كلمات معبرة تحاكي شتى نواحي المشاعر الإنسانية، وألحان تمس الأحاسيس والذوق الرفيع ورقة النغم بقالب ومضمون مختلف ومتطور.

تفاصيل دويتو "عندي فكرة"



وجاء كليب دويتو "عندي فكرة" ليحمل الكثير من المفاجآت، تبلورت في شكل أغنية بمثابة حكاية وتجربة يعيشها المحبون، وتظل في مخزون ذاكرتهم ووجدانهم، وتم تصوير العمل في دبي من إخراج نويل باسيل، ومن المتوقع أن يحظى بمتابعة قوية وإعجاب أكبر من عشاق ومحبي سعد لمجرد ويسرا محنوش، حيث استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام، استخدم خلالها أحدث التقنيات السينمائية، ليستمتع الجمهور العربي بوجبة فنية راقية لما يحمله من فكر وأسلوب رشيق.