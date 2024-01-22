فادية عبد الغني: لم أتعرض للخيانة بمعناها الحرفي

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة فادية عبد الغني أنها ليست نادمة على أنها تزوجت وهي صغيرة، مُضيفة:"ما فيش راجل ما بيتشقاش ولكن لم أتعرض للخيانة ".

تصريحات فادية عبد الغني

وأشارت فادية عبد الغني خلال لقاءها في برنامج “واحد من الناس” أنها انفصلت عن زوجها منذ فترة طويلة وكان أولادها صغارًا وقتها، مُضيفة: "لم أفكر في الزواج بسب ارتباطي بأولادي وأيضًا بسبب عملي، فأنا دائمًا مشغولة".

فادية عبد الغني

فادية عبد الغني: غبت عن الشاشة خمس سنوات.. ولم يُعرض عليّ ما يناسب تاريخي الفني

وعن أسباب غيابها لمدة خمس سنين عن الفن، قالت: كان شئ غريب وقدمت أعمال كويسة، وكان من الغريب أنه لم يُعرض عليّ ما يناسب تاريخي الفني، ومكثت خمس سنوات دون أي عمل فني، ثم عودت بمسلسل فاتن أمل حربي وشخصية "نظيمة" التي قالت عنها إنها أعجبتها الفكرة وأعجبها أنها تناولت الظلم الذي يقع على المرأة وأصعب مشهد بالمسلسل هو اعترافها بخطئها في تربية ابنها، ثم شاركت بمسلسل دايما عامر بعدها.